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BJP MLA Accident Video: गंगा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक की SUV अनियंत्रित होकर फिसली, 100 मीटर दूर खंभे से टकराई, फिर जो हुआ…

Chandrapal Singh Accident Video: उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर फिसलने और 100 मीटर दूर जाकर खंभे से टकराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह घायल हो गए. उन्हें हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2026 10:23:59 AM IST

उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट
उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट


BJP MLA Accident Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक कार गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से अनियंत्रित होकर फिसलती हुई नजर आ रही है. इसके बाद कार फिसलती हुई नीचे स्किट करती हुई नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि इस कार में बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह सवार थे. जिनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक खंभे से टकरा गई. इस दुर्घटना में बुलंदशहर जिले के देबाई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह और गाड़ी में सवार एक अन्य व्यक्ति को चोट लगने की बात सामने आ रही है. बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह को हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दुर्घटना के वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एसयूवी का नियंत्रण बिगड़ जाता है और वह सड़क से हट जाती है. गाड़ी सड़क के कच्चे हिस्से पर फिसलती रहती है और 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय करने के बाद एक खंभे से टकरा जाती है. घटना के दौरान SUV के आसपास बारिश का पानी भी उछलता हुआ दिखाई दे रहा है.

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फॉर्च्यूनर का टायर फटने से हुई दुर्घटना

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब लखनऊ से लौटते समय फॉर्च्यूनर का एक टायर फट गया. बताया जा रहा है कि खंभे से टकराने से पहले SUV पोटा काबुलपुर गांव के पास बेकाबू हो गई थी. हालांकि दुर्घटना का सही कारण अभी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन वायरल वीडियो में गाड़ी गीली सड़क पर तेज रफ्तार से चलती हुई दिख रही है. इस खबर को लिखे जाने तक पुलिस या BJP की ओर से घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था.



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क्या एक्वाप्लानिंग है दुर्घटना की वजह?

हालांकि, दुर्घटना के सही कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो में SUV एक्सप्रेसवे के गीले हिस्से पर नियंत्रण खोने से पहले तेज रफ्तार से चलती हुई दिख रही है. मॉनसून के मौसम और सड़क पर जमा पानी को देखते हुए इस घटना का संबंध एक्वाप्लानिंग (जिसे हाइड्रोप्लानिंग भी कहा जाता है) से हो सकता है.

एक्वाप्लानिंग या हाइड्रोप्लानिंग तब होती है जब गाड़ी के टायरों और सड़क के बीच पानी की एक परत बन जाती है, जिससे पकड़ (ग्रिप) कम हो जाती है. जिसकी वजह से ड्राइवर का स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन पर नियंत्रण कुछ समय के लिए खत्म हो सकता है.

इसके आम कारणों में सड़क पर जमा पानी, कम ट्रेड डेप्थ वाले घिसे-पिटे टायर और गीली सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना शामिल है. एक्वाप्लानिंग के चेतावनी संकेतों में स्टीयरिंग का सामान्य से हल्का महसूस होना, इंजन की रफ्तार (रेव्स) का अचानक बढ़ना और गाड़ी के सड़क पर फिसलने या बहने जैसा महसूस होना शामिल है.

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Tags: UP Newsviral video
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