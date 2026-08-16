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UP Election: यूपी के वो मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 हजार विरोधियों को खिलाया खाना

Chandrabhanu Gupta: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने एक बार अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया था. जब उन्हें पता चला था कि वो भूखे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 2:46:48 PM IST

चंद्रभानु गुप्ता ने अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 हजार लोगों को खिलाया खाना
चंद्रभानु गुप्ता ने अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 हजार लोगों को खिलाया खाना


Chandrabhanu Gupta: इन दिनों प्रदर्शन का दौर जारी है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किस तरह का व्यवहार किया गया, ये तो सबको पता है. तो वहीं, दूसरी तरफ झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा बर्बरता की गई. लेकिन आज हम आपको ऐसे मुख्यमंत्री के किस्से सुनाएंगे, जिन्होंने अपने खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 10 हजार से ज्यादा लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान यह कहानी सुनाई. उन्होंने गुप्ता के मुख्यमंत्री कार्यकाल की एक घटना को याद किया जब लगभग 10,000 लोग उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों में चंद्रशेखर भी शामिल थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने. विरोध-प्रदर्शन लंबा खिंच गया और प्रदर्शनकारियों के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं था.

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प्रदर्शनकारियों के लिए किया खाने का इंतजाम

राजनाथ सिंह के अनुसार, जब चंद्र भानु गुप्ता को पता चला कि प्रदर्शनकारी भूखे हैं तो उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर दिया. उन्होंने तुरंत सभी प्रदर्शनकारियों के लिए पूड़ी और साग (सब्जी) बनवाने का इंतजाम किया ताकि कोई भूखा न रहे. उसी कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति तो स्वाभाविक है, लेकिन विरोधी भी सम्मान के हकदार होते हैं. उन्होंने गुप्ता के व्यवहार को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण बताया.

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हमेशा जनता के बीच लोकप्रिय रहे चंद्रभानु गुप्ता

इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता का संदेश साफ था. राजनीति में भले ही विचारों का मतभेद हो, लेकिन व्यक्तियों के बीच कोई दुर्भावना या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. अपने आलोचकों के प्रति भी सम्मान और संवेदनशीलता दिखाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. यही वजह है कि चंद्रभानु गुप्ता हमेशा जनता के बीच लोकप्रिय रहे.

राजनीति में अक्सर विरोधियों के बीच तीखी भाषा या टकराव की खबरें सुर्खियां बनती हैं. लेकिन चंद्रभानु गुप्ता से जुड़ा यह किस्सा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग भूखे न रहें. यही वजह है कि दशकों बाद भी इस कहानी को सार्वजनिक मंचों पर सुनाया जाता है और इसे लोकतांत्रिक मर्यादा की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है.

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Tags: UP Election
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