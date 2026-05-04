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Mughalsarai news:  गंगा में डूबे युवक का 24 घंटे बाद मिला शव, परिवार ने उठाए सवाल, जताई हत्या की आशंका

Mughalsarai news: मुगलसराय में गंगा में डूबे 22 वर्षीय युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ. जहां दोस्तों ने इसे हादसा बताया, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गहन जांच की मांग की है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 6:05:50 PM IST

गंगा में डूबे युवक का 24 घंटे बाद मिला शव
गंगा में डूबे युवक का 24 घंटे बाद मिला शव


Mughalsarai news: मुगलसराय में गंगा नदी में डूबे एक युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद किया गया है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और जल पुलिस की टीम ने लगातार अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला, लेकिन इस घटना ने नया मोड़ तब ले लिया जब मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई.

गंगा में नहाने गया था युवक

मिली जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय साहिल अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था. साथियों का कहना है कि वह नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया गया. लगातार चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और जल पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 24 घंटे बाद साहिल का शव नदी से बरामद किया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में तनाव और चिंता का माहौल बना रहा.

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परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, उठाए गंभीर सवाल

साहिल के परिवार ने इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि साहिल की आखिरी बातचीत शाम 5:43 बजे अपनी छोटी बहन से हुई थी, जिसमें उसने जल्द घर लौटने की बात कही थी. इसके कुछ ही मिनटों बाद डूबने की खबर मिलना संदिग्ध लगता है. परिजनों ने मांग की है कि साहिल के साथ गए दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की जाए, कॉल डिटेल खंगाली जाए और घटनास्थल की गहराई से जांच की जाए.

पढ़ाई कर रहा था युवक

साहिल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बी.कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था. वह तीन बहनों में इकलौता भाई था. उसके पिता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और वर्तमान में बिहार में सेवा दे रहे हैं. परिवार मूल रूप से विसौरी क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से मुगलसराय में रह रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगी. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

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Tags: ganga river accidentMughalsarai news
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