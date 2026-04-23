UP Board Result 2026: चंदौली में बेटियों का जलवा, इंटर रिजल्ट में छात्राओं का दबदबा; टॉप-10 में सभी छात्राएं

Chandauli Inter Result Topper List: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की इंटरमीडिएट परीक्षा के घोषित परिणाम में इस बार छात्राओं का दबदबा साफ देखने को मिला. जनपद चंदौली में कमालपुर स्थित हरिद्वार राय इंटर कॉलेज की छात्रा रेखा कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला टॉप किया.

जिले में कुल 32,044 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 30,246 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 23,757 अभ्यर्थी सफल रहे, जिससे कुल पास प्रतिशत 78.55 दर्ज किया गया.

IAS बनकर देश की सेवा करना रेखा का सपना

जिला टॉपर रेखा कुमारी के पिता मेडिकल स्टोर संचालक हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद रेखा ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर देश की सेवा करना है. इस बार के परिणामों की सबसे खास बात यह रही कि टॉप-10 की पूरी सूची पर छात्राओं ने कब्जा जमाया.

इन छात्राओं ने भी किया कमाल

दूसरे स्थान पर दिव्या कुमारी और आरएन इंटर कॉलेज बैरी की शिवांगी पटेल रहीं. तीसरे स्थान पर भगवानदास इंटर कॉलेज एकौना की अमृता मौर्य, जबकि चौथे स्थान पर सीआरबीआईसी हेतिमपुर की खुशबू कुमारी ने जगह बनाई.

पांचवें स्थान पर अमरवीर इंटर कॉलेज धानापुर की नौशबा इरफान और सर्वोदय इंटर कॉलेज अरंगी की प्रिया मौर्य संयुक्त रूप से रहीं. छठे स्थान पर राजकुमार इंटर कॉलेज भुजना की खुशी मौर्य, सातवें स्थान पर तनिषा गुप्ता, आठवें पर प्रियंका मौर्य, नौवें स्थान पर प्रियंका व नैन्सी यादव संयुक्त रूप से रहीं.

बेटियां का दबदबा

वहीं दसवें स्थान पर आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया की अंजली यादव ने अपनी जगह बनाई. परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं.

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