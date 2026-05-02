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Chandauli news: तिलक समारोह में प्रेमिका का हंगामा, दूल्हे पर यौन शोषण और धोखे का आरोप, शादी रुकी

Chandauli news: चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में तिलक समारोह के दौरान एक युवती ने पहुंचकर शादी रुकवा दी. युवती ने दूल्हे पर पांच साल के रिश्ते के बाद धोखा देने और यौन शोषण का आरोप लगाया. मामला पहले से कोर्ट में लंबित है और पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 10:50:55 AM IST

तिलक समारोह में प्रेमिका के आरोपों से मचा हड़कंप
तिलक समारोह में प्रेमिका के आरोपों से मचा हड़कंप


Chandauli news: चंदौली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में एक तिलक समारोह उस समय हंगामे में बदल गया, जब एक युवती ने अचानक पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया. युवती ने दावा किया कि दूल्हा उसका प्रेमी है और उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और समारोह बाधित हो गया.

होटल में चल रहा था तिलक समारोह, अचानक पहुंची युवती

यह घटना अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित NH-19 के पास एक होटल में हुई. तिलक समारोह सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अचानक एक युवती वहां पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया. युवती के आरोपों के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच तनाव का माहौल बन गया.

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पांच साल के रिश्ते और शादी के वादे का दावा

युवती ने खुद को युवक अंकित सिंह की प्रेमिका बताते हुए कहा कि दोनों पिछले करीब पांच साल से रिश्ते में थे. उसका आरोप है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब परिवार के दबाव में दूसरी शादी कर रहा है. मामले ने गंभीर मोड़ तब लिया जब युवती ने बताया कि उसने पहले ही युवक के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था. इस केस में आरोपी युवक जेल भी जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. जमानत मिलने के बाद ही परिवार ने उसकी शादी तय कर दी.

दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई. अधिकारियों के अनुसार, मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, इसलिए आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी.

युवती ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

इस बीच युवती ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया गया और उसे सुरक्षा देने के बजाय हाईवे पर छोड़ दिया गया. साथ ही एक पुराना मामला भी सामने आया है, जिसमें युवती ने मऊ जिले में कुछ लोगों पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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Tags: home-hero-pos-2mughalsarai tilak ruckus
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