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Chandauli News: विशाल राय मौत मामला ने लिया नया मोड़, परिजनों ने बताया सुनियोजित हत्या

Chandauli News: परिजनों के अनुसार, कुछ दिन पहले विशाल राय का गांव के ही कुछ युवकों से प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 11:34:57 PM IST

विशाल राय मौत मामला ने लिया नया मोड़
विशाल राय मौत मामला ने लिया नया मोड़


Chandauli Vishal Rai Death Case: चंदौली जिले के सकलडीहा थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव निवासी विशाल राय की संदिग्ध मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है. शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन परिजनों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया है.

मामले को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मिले और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका आरोप है कि विशाल राय की हत्या कर उसे सड़क हादसे का रूप देने की साजिश रची गई है.

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पहले भी हुआ था विवाद

परिजनों के अनुसार, कुछ दिन पहले विशाल राय का गांव के ही कुछ युवकों से प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था. उस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट की स्थिति भी बनी थी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.हालांकि बाद में पंचायत के माध्यम से समझौता हो गया था, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था.

घटना वाली रात क्या हुआ?

परिजनों का दावा है कि घटना की रात आरोपी पक्ष के विष्णु और एक अन्य युवक विशाल राय को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. इसके बाद देर रात तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली. आधी रात के बाद अचानक सूचना मिली कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हो गई है.

साजिश की आशंका

परिवार का कहना है कि घटनाक्रम संदिग्ध है और इसे महज हादसा नहीं माना जा सकता. उनका आरोप है कि आरोपी पक्ष ने साक्ष्यों को छुपाने और मामले को दुर्घटना साबित करने की कोशिश की है.

 जांच में जुटी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस अब कॉल डिटेल्स, घटनास्थल के साक्ष्य और संबंधित लोगों से पूछताछ के आधार पर सच्चाई सामने लाने में जुटी है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Tags: chandauli newsMurder or AccidentSuspicious Death CaseUP Crime News
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