Chandauli police encounter: चन्दौली में पुलिस मुठभेड़ हिस्ट्रीशीटर चोर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Chandauli police encounter: चन्दौली जनपद में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक हिस्ट्रीशीटर चोर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मौके से चोरी के दो ट्रैक्टर, एक ट्रॉली और अवैध हथियार बरामद किए हैं. यह पूरी घटना बलुआ थाना क्षेत्र के राधे की मड़ई, ग्राम सोनहुला के पास हुई, जहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

चेकिंग के दौरान मिली संदिग्ध ट्रैक्टरों की सूचना

पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भूपौली से मथेला की ओर दो संदिग्ध ट्रैक्टर आ रहे हैं, जिनमें से एक ट्रॉली सहित है और उनके चोरी के होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सतर्क हो गई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी.

बदमाश ने ट्रैक्टर चढ़ाने और फायरिंग की कोशिश की

पुलिस टीम ने टॉर्च की रोशनी से संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान आगे चल रहे ट्रैक्टर के चालक ने पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई. मुठभेड़ के बाद घायल अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है.

चोरी के वाहन और अवैध हथियार बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से दो चोरी के ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, एक .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. बरामदगी के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गाजीपुर जनपद के थाना रामपुर मझवां क्षेत्र के तरांव निवासी मृत्युंजय कुशवाहा (32 वर्ष) के रूप में हुई है. वह एक शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी समेत विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के लगभग दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई