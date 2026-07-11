Chandauli News: काली मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान दर्दनाक हादसा, चंदौली में ध्वस्तीकरण के दौरान मलबा गिरने से एक की मौत

Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जीटी रोड स्थित डीडीयू जंक्शन स्टेशन गेट के सामने पुराने काली मंदिर को हटाने के दौरान अचानक मंदिर का गुंबद भरभराकर गिर गया. हादसे में निर्माण कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद निर्माण कार्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

ध्वस्तीकरण के दौरान हुआ बड़ा हादसा

जानकारी के मुताबिक, सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत वर्षों पुराने काली मंदिर को हटाया जा रहा था. इससे पहले प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए मंदिर की प्रतिमा को विधि-विधान से नए मंदिर में स्थापित करा दिया था. इसके बाद शुक्रवार देर रात पीडब्ल्यूडी और निर्माण कंपनी की निगरानी में जेसीबी और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था.इसी दौरान मंदिर का भारी गुंबद अचानक टूटकर नीचे गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुंबद पहले जेसीबी से टकराया और फिर दिशा बदलते हुए पास में मौजूद लोगों पर जा गिरा.

कर्मचारी की मौत, एक व्यक्ति घायल

हादसे में निर्माण कंपनी से जुड़े 59 वर्षीय कर्मचारी बलदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके साथ एक स्थानीय नागरिक भी मलबे की चपेट में आ गया. दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बलदेव यादव को मृत घोषित कर दिया. दूसरे घायल का इलाज जारी है.

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. आरोप है कि व्यस्त इलाके में ध्वस्तीकरण के दौरान न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी और न ही ट्रैफिक को पूरी तरह रोका गया था. ऐसे में भारी ढांचे को गिराना बड़ा जोखिम साबित हुआ.

जांच शुरू, फिलहाल काम रोका गया