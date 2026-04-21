Home > उत्तर प्रदेश > कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक

कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक

Mughalsarai SI suspended: मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने मुगलसराय थाने के सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 10:06:56 AM IST

मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है.
मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है.


Mughalsarai SI suspended: चंदौली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने मुगलसराय थाने के सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस महकमे में लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख का हिस्सा है.

पीड़ित अभी बयान देने की स्थिति में नहीं

निलंबन का यह मामला 28 मार्च को हुए एक गंभीर हमले से संबंधित है. इस घटना में पीड़ित के पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिलहाल वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी गंभीर चोटों के कारण, पीड़ित अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं.

कानूनी धाराएं नहीं बढ़ाईं

जनसुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की. इसके बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें सामने आया कि जांच अधिकारी ने घटना की गंभीरता के बावजूद आवश्यक कानूनी धाराएं नहीं बढ़ाईं और कर्तव्य में लापरवाही बरती.
 

विभागीय जांच के आदेश

एसपी आकाश पटेल ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया. उन्होंने तत्काल प्रभाव से दरोगा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. एसपी ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पीड़ित के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 
 
Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Assault Casechandauli newshome-hero-pos-2UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक
कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक
कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक
कानून से खिलवाड़ पड़ा महंगा: चंदौली में SI निलंबित, जांच में खुली बड़ी चूक