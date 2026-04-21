Chandauli Dhanapur protest: चंदौली के धानापुर में भूमाफियाओं के खिलाफ उबाल, चकबंदी गड़बड़ी पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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Chandauli, Dhanapur protest: चंदौली जिले के धानापुर कस्बे में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और चकबंदी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. बिझवल स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा में सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताया और कम्युनिस्ट पार्टी माले ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी.
अंबेडकर पार्क में जुटे सैकड़ों ग्रामीण
क्षेत्र के बिझवल स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. सभी ने एक स्वर में भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया और चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई. सभा को संबोधित करते हुए माले नेता श्रवण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि चकबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं. उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के खेतों के कागजात में हेरफेर कर दी गई, जिससे असली भूमिधरों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है.
जिनके पास जमीन नहीं, उनके नाम करोड़ों की संपत्ति
कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, उनके नाम करोड़ों की जमीन दर्ज कर दी गई, जबकि असली किसानों के नाम गलत तरीके से हटाए या बदल दिए गए. इस कारण हजारों ग्रामीण अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. माले नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी बड़ा आंदोलन छेड़ेगी.
नवीन परती जमीन पर भी कब्जे का आरोप
ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी से पहले बिझवल गांव की नवीन परती जमीन पर भी भूमाफियाओं ने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया और उसे बेचने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीण रूदल राम ने सवाल उठाया कि चकबंदी के कागजात संख्या 4145 में इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम कैसे दर्ज हो गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस नवीन परती जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए. उन्होंने यहां खेल मैदान बनाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक के लिए भूमि आवंटित करने की मांग रखी.
बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी
इस मौके पर अखिलेश राम, रुदल राम, शेखर भारतीय, रामरूप राम, सोहन राम, राधिका देवी, रामअवध राम, अनिप कुमार, रामसूरत राम, जीनाथ राम, मीनाथ राम, नोखे, खन्ने लाल, अरविन्द कुमार, राजाराम, कुमारी देवी, आलियारी देवी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और आंदोलन को समर्थन दिया.
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