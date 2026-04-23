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Chandauli crime news: चंदौली में जला हुआ शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी

Chandauli crime news: चंदौली के अलीनगर क्षेत्र में पानी की टंकी के पास एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला है. पुलिस इसे संदिग्ध मानते हुए हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की आशंका जता रही है. शव की पहचान के प्रयास जारी हैं और फॉरेंसिक जांच के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 23, 2026 12:51:20 PM IST

कमलापुर में जला शव मिलने से हड़कंप
कमलापुर में जला शव मिलने से हड़कंप


Chandauli crime news: चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानते हुए हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की आशंका जता रही है. ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल अलीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सूचना मिलते ही जफरपुर चौकी प्रभारी सतीश चंद्र सिंह, अलीनगर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे.

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एसपी ने किया घटनास्थल का दौरा

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने भी मौके का दौरा किया और जांच के निर्देश दिए. पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है. शव का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, हालांकि चेहरा आंशिक रूप से सुरक्षित होने से पहचान की उम्मीद बनी हुई है. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. इसके लिए आसपास के जिलों में फोटो भेजी गई है और हाल की गुमशुदगी की रिपोर्टों से मिलान किया जा रहा है. पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

पोस्टमार्टम के बाद होगा खुलासा

पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र में एक खेत में व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने की सूचना सुबह मिली थी. शव जला हुआ होने के कारण अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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गांव में तनाव, पुलिस ने की अपील

इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. एसपी ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो वे पुलिस को जरूर बताएं.

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Tags: burnt body found indiachandauli crime news
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