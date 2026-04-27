Chandauli Assault Case : दिनदहाड़े व्यवसायी की बेरहमी से पिटा, जमीनी विवाद में बिल्डिंग मैटेरियल व्यवसायी पर हमला; व्यापारियों में आक्रोश

Chandauli Assault Case : चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के चहनियां बाजार में मंगलवार दोपहर जमीनी विवाद को लेकर एक बिल्डिंग मैटेरियल व्यवसायी पर हमला हुआ. हमलावरों ने व्यवसायी संजय सिंह को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

दिनदहाड़े व्यवसायी की बेरहमी से पिटा

पीड़ित की पहचान बिल्डिंग मैटेरियल व्यवसायी संजय सिंह के रूप में हुई है. इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. जानकारी के अनुसार, हमलावर और पीड़ित दोनों ही धानापुर थाना क्षेत्र के नेदिलपुर गांव के निवासी हैं. घटना के बाद संजय सिंह ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है.

पुलिस ने नहीं की ठोस कार्रवाई

आरोप है कि तहरीर दिए जाने के 20 घंटे बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और आरोपी अब तक फरार हैं. पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं व्यापारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

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