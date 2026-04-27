Chandauli road accident: तेज रफ्तार वाहन का कहर, 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत; प्रशासन से मुआवजे की मांग

Chandauli road accident: चंदौली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अलीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में 65-70 वर्षीय अधेड़ की मौके पर मौत हो गई. यह घटना कटारिया तिराहा के आगे बरगद के पेड़ के पास हुई, जब तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग की जान चली गई.

मौके पर जमा हुई भीड़

मृतक की पहचान कुंडलिया गांव निवासी भोला नाथ मौर्य (पुत्र स्व. मालिक मौर्य) के रूप में हुई है. वे साड़ी के काम से जुड़े थे और प्रतिदिन की तरह सुबह कटारिया स्थित कारखाने जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नो-एंट्री के समय में भी भारी वाहनों की आवाजाही जारी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई.

उचित मुआवजे की मांग

थाना प्रभारी घनश्याम शुक्ला ने जानकारी दी कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. पीड़ित परिवार से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ग्राम प्रधान ने बताया कि मृतक भोला नाथ मौर्य के परिवार में पत्नी और चार बेटे हैं. उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार के भरण-पोषण के लिए उचित मुआवजे की मांग की है.

चालक मौके से फरार

दुर्घटना करने वाले ट्रेलर का नंबर RJ 52 GA 4585 बताया गया है. चालक मौके से फरार हो गया. ग्राम प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में ‘नो एंट्री’ का नियम लागू होने के बावजूद भारी वाहन बेरोकटोक गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं. उन्होंने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की अपील की है.

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