संकट के समय सब्र… अयोध्या चढ़वा चोरी विवाद के बीच चंपत राय का पहल बयान, बोले- हर अफवाह का दूंगा जवाब

Champat Rai First Reaction: अयोध्या राम मंदिर चढ़वा चोरी मामले में फंसे चंपत राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक लेटर पोस्ट किया है. उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई भी लिखी, जिसमें सब्र की परीक्षा ली गई है.

बता दें कि सोमवार को चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था. इस घटना के बाद चंपत राय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया उनकी चिट्ठी के माध्यम से आई है.

संकट के समय सब्र

चंपत राय ने अपने एक्स हैंडल में चिट्ठी पर लिखा कि संकट के समय सब्र, धर्म, दोस्त और औरतें सब सुरक्षित रहते हैं. उन्होंने इशारा किया कि यह उनके लिए मुश्किल समय है, लेकिन वे इससे उबरने के लिए सब्र रख रहे हैं.

लेटर में उन्होंने आगे लिखा कि 7 जून, 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से चंदे की गिनती के दौरान हुई चोरी की बहुत चर्चा हो रही है. मुझ पर पर्सनली कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. मैंने चुप्पी बनाए रखी है.

अफवाह का जवाब देंगे चंपत राय

चंपत राय ने आगे भविष्य में जवाब देने का वादा करते हुए लिखा SIT की शुरुआती रिपोर्ट 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में पेश की गई थी. यह रिपोर्ट अब पब्लिक कर दी गई है, हालांकि इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था. मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि SIT की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद, मैं फैलाई जा रही सभी अफवाहों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा. पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.

इस दौरान उन्होंने प्रचारक के तौर पर अपनी 45 साल की सेवा का भी ज़िक्र किया और खुद को खुली किताब बताया. चंपत राय ने लिखा मुझे अक्टूबर 1991 में अयोध्या भेजा गया था. प्रचारक के तौर पर मेरा 45 साल का करियर, और मैं जहां भी रहा हूं, एक खुली किताब की तरह है. सभी को सादर प्रणाम.