Home > उत्तर प्रदेश > CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार

CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार

Agra Congress Protest: यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच चल रहा राजनीतिक टकराव सोमवार 28 सितंबर को उनके पैतृक शहर आगरा तक पहुंच गया.

By: Shristi S | Published: September 28, 2026 7:50:21 PM IST

आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार
आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार


Agra CEC House Protest: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच चल रहा राजनीतिक टकराव सोमवार 28 सितंबर को उनके पैतृक शहर आगरा तक पहुंच गया. विजय नगर कॉलोनी स्थित ज्ञानेश कुमार के पैतृत आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान गेट पर कालिख पोतने और आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की बात सामने आई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दो कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया. 

CEC के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

रिपोर्टों के मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता विजय नगर स्थित ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने SIR के दौरान मतदाता सूची में कथित तौर पर वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान घर के मुख्य गेट और दीवार पर कालिख पोती गई तथा स्प्रे और पेंट से गद्दार और वोट चोर जैसे नारे लिखे गए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठाई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए. 

You Might Be Interested In

पुलिस ने दो नेताओं को पकड़ा

पुलिस ने मामले में कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव और मधुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर को गिरफ्तार किया है. दोनों पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है. पुलिस अब घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच रही है. 

वहीं दूसरी तरफ, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट और दीवार पर लिखे गए नारों को साफ कराया. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो व तस्वीरों की भी जांच की जा रही है, ताकि प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके.

Tags: agraGyanesh Kumaruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026
CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार
CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार
CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार
CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार
CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार