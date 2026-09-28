CEC House Protest: ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर लिखे ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’, आगरा में कालिख पोतने वाले 2 कांग्रेसी गिरफ्तार

Agra CEC House Protest: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच चल रहा राजनीतिक टकराव सोमवार 28 सितंबर को उनके पैतृक शहर आगरा तक पहुंच गया. विजय नगर कॉलोनी स्थित ज्ञानेश कुमार के पैतृत आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान गेट पर कालिख पोतने और आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की बात सामने आई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दो कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया.

CEC के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

रिपोर्टों के मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता विजय नगर स्थित ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने SIR के दौरान मतदाता सूची में कथित तौर पर वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान घर के मुख्य गेट और दीवार पर कालिख पोती गई तथा स्प्रे और पेंट से गद्दार और वोट चोर जैसे नारे लिखे गए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठाई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए.

पुलिस ने दो नेताओं को पकड़ा

पुलिस ने मामले में कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव और मधुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर को गिरफ्तार किया है. दोनों पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है. पुलिस अब घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच रही है.

वहीं दूसरी तरफ, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट और दीवार पर लिखे गए नारों को साफ कराया. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो व तस्वीरों की भी जांच की जा रही है, ताकि प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके.