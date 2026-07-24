बनारस रेल मंडल में घूसखोरी का खुलासा,1.70 लाख की रिश्वत लेते हुए रेलवे के सीनियर DMM गिरफ्तार

Banaras Railway Division: वाराणसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बनारस रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक (Senior DMM) नितेश अग्रवाल को कथित तौर पर 1.70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि अधिकारी ने एक फर्नीचर ठेकेदार का लंबित बिल पास कराने के बदले घूस की मांग की थी. CBI ने शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया.

जानकारी के मुताबिक, एक फर्नीचर ठेकेदार ने आरोप लगाया कि उसका बकाया भुगतान जारी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगी जा रही थी. बार-बार पैसे की मांग से परेशान होकर उसने CBI से संपर्क किया. शिकायत की जांच के बाद एजेंसी ने ट्रैप की योजना बनाई.जैसे ही ठेकेदार ने कथित तौर पर 1.70 लाख रुपये की पहली किस्त सौंपी, पहले से मौजूद CBI टीम ने आरोपी अधिकारी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया.

दफ्तर और सरकारी आवास पर चली छापेमारी

गिरफ्तारी के बाद CBI ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अधिकारी के कार्यालय और सरकारी आवास पर तलाशी अभियान चलाया. जांच के दौरान बैंक खातों, लॉकर, वित्तीय दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है.सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी मामले से जुड़े अन्य कर्मचारियों और संबंधित लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके.

पहले भी रेलवे अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई

बनारस रेल मंडल और पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पहले भी CBI कार्रवाई कर चुकी है. पिछले कुछ वर्षों में कई अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और अनियमितताओं के आरोपों में जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है. ऐसे मामलों ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं.

जांच में सामने आ सकते हैं नए नाम

CBI सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं हो सकता. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस पूरे प्रकरण में अन्य अधिकारी या बिचौलिए भी शामिल तो नहीं हैं. जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ और लोगों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

फिलहाल क्या है स्थिति?