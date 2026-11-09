Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा

Caught on Camera: उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार, बेकाबू कार सड़क किनारे लगे लाइट के खंभे से टकरा गई. अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर और उसके बाद हुए असर के बाद गाड़ी में आग लग गई. अधिकारियों के मुताबिक, कार सोमवार सुबह पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर जा रही थी, तभी जागाहेरी के पास अचानक उसका कंट्रोल खत्म हो गया और वो एक लाइट के खंभे से टकरा गई.

कार में लगी भयानक आग

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि कार में बैठे लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और अंदर बैठे सभी छह लोग जलकर मर गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव और राहत का काम शुरू किया. मौके का मुआयना करने के बाद, पुलिस ने गाड़ी से सभी छह लोगों के शव निकाले.

मुजफ्फरनगर में कार में 6 जिंदा जले: 120 की रफ़्तार से टकरायी खंभे से, तोड़ा डिवाइडर फिर पलट गयी https://t.co/BVIHQRFlPI @muzafarnagarpol #muzzafarnagar @DmMuzaffarnagar @myogiadityanath https://t.co/3RM3K0Rd4S — Bhupendra Tiwari (@Bhupend29375158) November 9, 2026

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बुरी तरह झुलसे 6 लोग

पुलिस ने बताया कि इसके बाद बॉडीज़ को लीगल फॉर्मैलिटीज़ के लिए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि पीड़ित हरियाणा के जींद ज़िले के रहने वाले थे. अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच होने का अनुमान है.पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान कन्फर्म करने की कोशिशें चल रही हैं. ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, और उनके परिवारों से संपर्क करने का प्रोसेस शुरू हो गया है.

अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं कि कार कैसे कंट्रोल से बाहर हो गई और एक्सीडेंट किन हालात में हुआ. इस दुखद घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है. एक ही कार में सवार छह लोगों की भयानक मौत से हर कोई सदमे में है. घटना की जांच चल रही है, और आगे की जानकारी का इंतज़ार है.

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