Home > उत्तर प्रदेश > Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा

Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा

Caught on Camera: उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार, बेकाबू कार सड़क किनारे लगे लाइट के खंभे से टकरा गई.

By: Heena Khan | Published: November 9, 2026 10:21:17 AM IST

UP Accident
UP Accident


Caught on Camera: उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार, बेकाबू कार सड़क किनारे लगे लाइट के खंभे से टकरा गई. अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर और उसके बाद हुए असर के बाद गाड़ी में आग लग गई. अधिकारियों के मुताबिक, कार सोमवार सुबह पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर जा रही थी, तभी जागाहेरी के पास अचानक उसका कंट्रोल खत्म हो गया और वो एक लाइट के खंभे से टकरा गई.

कार में लगी भयानक आग 

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि कार में बैठे लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और अंदर बैठे सभी छह लोग जलकर मर गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव और राहत का काम शुरू किया. मौके का मुआयना करने के बाद, पुलिस ने गाड़ी से सभी छह लोगों के शव निकाले.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: मासूम बच्चे के पेट में घुसा रॉकेट बम, जश्न के बीच मौत बनकर आए पठाखे; दहाड़े मार-मारकर रोए मां-बाप!

बुरी तरह झुलसे 6 लोग 

पुलिस ने बताया कि इसके बाद बॉडीज़ को लीगल फॉर्मैलिटीज़ के लिए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि पीड़ित हरियाणा के जींद ज़िले के रहने वाले थे. अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच होने का अनुमान है.पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान कन्फर्म करने की कोशिशें चल रही हैं. ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, और उनके परिवारों से संपर्क करने का प्रोसेस शुरू हो गया है.

अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं कि कार कैसे कंट्रोल से बाहर हो गई और एक्सीडेंट किन हालात में हुआ. इस दुखद घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है. एक ही कार में सवार छह लोगों की भयानक मौत से हर कोई सदमे में है. घटना की जांच चल रही है, और आगे की जानकारी का इंतज़ार है.

ये भी पढ़ें: टूटी चूड़ियां और खून से लथपथ आंगन! ‘दिवाली के दिन शराब मत पीना’, पत्नी के कहते ही बौखलाया पति; लाठी से पीट-पीटकर ले ली जान

Tags: crime newsUP Accidentviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा
Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा
Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा
Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा
Caught on Camera: जिंदा जले 6 लोग, लाशें निकालते हुए कांप रहे थे पुलिसवालों के हाथ-पैर; बीच हाइवे पर भयानक कार हादसा