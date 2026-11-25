Caught On Camera | Meerut Hotel Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने बुरी तरह लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया है. दरअसल, मेरठ के बिज़ी अबू लेन मार्केट में एक लड़की मदद के लिए चिल्लाते हुए होटल से बाहर भागी, तभी एक आदमी ने उसका पीछा किया और उसके बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की और उसे ज़बरदस्ती वापस अंदर ले जाने की कोशिश की. ये घटना मंगलवार, 24 नवंबर को सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन एरिया में हुई, जिसमें दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने बीच-बचाव किया जब महिला भागने की कोशिश कर रही थी.

बना रखा था बंधक

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की रहने वाली 24 साल की महिला ने आरोप लगाया कि सलमान नाम के आदमी ने उसे सोमवार से होटल के अंदर बंधक बनाकर रखा था और चाकू दिखाकर धमका रहा था. खबर है कि आरोपी होटल की तीसरी मंज़िल की छत से बगल की एक बिल्डिंग में कूदकर भाग गया, जब लोग बाहर जमा हो गए.

A Hindu girl from Ghaziabad held captive at knifepoint by Mohammad Salman in a hotel in Meerut, UP. The girl escapes screaming, he chases her in broad daylight, grabs her and tries to drag her back. Locals and a woman intervene and rescue her while hotel staff allegedly help him flee. — Team Hindu United (@TeamHinduUnited) November 24, 2026

आखिर क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि ये घटना दोपहर करीब 1:30 बजे अबू लेन के स्क्वायर होटल में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला होटल से बाहर निकलने में कामयाब रही और मदद के लिए चिल्लाते हुए सड़क की तरफ भागी. सलमान ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ा और नीचे खींचकर वापस अंदर ले जाने की कोशिश की. मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट किए गए चश्मदीदों के बयान और CCTV फुटेज में दिख रहा है कि आदमी सड़क के बीच में महिला के साथ मारपीट कर रहा है और उसे होटल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है.

उसकी चीख सुनकर आस-पास के दुकानदार और राहगीर अलर्ट हो गए, जो मदद के लिए दौड़े. एक महिला राहगीर ने भी बीच-बचाव किया और पीड़ित की मदद की. कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ने के लिए होटल में घुसने की कोशिश की, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि वो उसे नीचे ले आएंगे.

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