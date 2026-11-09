Caught On Camera: पेट्रोल पंप पर खौफनाक वारदात! कर्मचारी को कार से घसीटता रहा ड्राइवर, लखनऊ की घटना ने उड़ाए लोगों के होश

Caught On Camera | Lucknow Crime: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को हाईवे पर करीब एक किलोमीटर तक घसीटा गया, क्योंकि उसने एक कार को रोकने की कोशिश की, जिसके लोग फ्यूल का पेमेंट किए बिना भाग गए थे. कर्मचारी को घायल हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया और बाद में उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. इस चौंकाने वाली घटना का एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.



पैसे दिए बिना भाग रहा था ड्राइवर

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना लखनऊ के CG सिटी इलाके में GS फिलिंग स्टेशन पर हुई. कार में बैठे लोगों ने पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया, लेकिन पेमेंट किए बिना भागने की कोशिश की. जब एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हाईवे पर घसीटते हुए ले गए.

🚨 लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ हैवानियत! पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागने लगे कार सवार! कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ लिया और करीब एक किलोमीटर तक हाईवे पर घसीटते रहे। घायल कर्मचारी को सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। CCTV वायरल है। https://t.co/jwvfX86Mns — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 8, 2026

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1 किलोमीटर तक घसीटा कर्मचारी

कर्मचारी को करीब एक किलोमीटर तक घसीटा गया, इससे पहले कि कार में बैठे लोग उसे घायल हालत में सड़क पर छोड़ गए. बाद में उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी को सड़क पर घसीटते हुए दिखाया गया है, जबकि कार चलती रही.

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