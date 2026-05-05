Facebook post case: अतिक्रमण अभियान पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल, युवक पर  मुकदमा दर्ज

Mughalsarai Facebook post case: मुगलसराय में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी एक युवक के लिए भारी पड़ गई. पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई से साफ संकेत गया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा.

फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ मामला

जानकारी के मुताबिक, एक युवक ने क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा की थी. पोस्ट के सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया. कूड़ा बाजार चौकी इंचार्ज विजय राज ने पोस्ट की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने में तहरीर दी. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(c) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अभिलेखों के अनुसार, यह प्राथमिकी (FIR) संख्या 0216, दिनांक 03 मई 2026 को शाम 7:10 बजे थाना मुगलसराय में दर्ज की गई. घटना की सूचना भी उसी समय थाने में प्राप्त हुई, जिसे रोजनामचा में प्रविष्टि संख्या 076 के तहत दर्ज किया गया.

साइबर सेल रख रही नजर

पीडीडीयू क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई होगी. मुगलसराय थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने की सूचना मिलते ही उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस की आमजन से अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें. किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को साझा करने से बचें, जिससे समाज में अशांति फैल सकती है. इस मामले में दर्ज मुकदमे के बाद क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणी करना अब आसान नहीं है. प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरतने के मूड में है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.