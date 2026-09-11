Cai Qi : कौन हैं काई ची, जिन्होंने भारत में बढ़ाई हलचल; क्या कुछ सालों में बनेंगे चीन के राष्ट्रपति

वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है. इसी कड़ी में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है. इसमें रूस और चीन समेत 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शनिवार-रविवार (12-13 सितंबर, 2026) को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS लीडर्स समिट के लिए भारत आएंगे. 7 वर्ष में यह चीन राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा होगी. बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे. इनमें काई ची का नाम भी शामिल हैं. जाहिर है कि काई ची को लेकर भारतीयों में उत्सुकता बढ़ रही है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे काई ची के बारे में.

काई ची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं. इसके साथ ही वह शी के काफी करीबी सहयोगी हैं. ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, काई ची दरअसल, शी जिनपिंग के 67-सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जिसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हैं. काई ची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (CPC) की 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 5वें सबसे बड़े सदस्य हैं. यह पार्टी लीडरशिप के केंद्र में एक अहम प्रशासनिक और समन्वय संस्था है. काई ची CPC सचिवालय के पहले नंबर के सदस्य होने के साथ ही CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल दफ्तर के निदेशक भी हैं.

ब्रिक्स के 11 देश

ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया भारत इंडोनेशिया ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात

चीन का विदेश मंत्रालय आम तौर पर राष्ट्रपति शी की विदेश यात्राओं के कार्यक्रम की घोषणा उनके रवाना होने से कुछ दिन पहले ही करता है। दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया में पिछली अंतरराष्ट्रीय बैठकों के दौरान भी इसी तरह देरी से पुष्टि की गई थी.

शी के दाएं हाथ हैं काई ची

राजनीति के जानकारों की मानें तो काई ची का पद तो प्रभावी है ही, साथ ही वह CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफ़िस के डायरेक्टर के तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं. बताया जाता है कि यह ऑफ़िस पार्टी लीडरशिप के लिए अहम प्रशासनिक और समन्वय कार्यों को संभालता है. यहां से जुड़ने का मतलब देश पर नियंत्रण है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, काई ची ही सच में चीफ ऑफ स्टाफ हैं. इस तरह वह चीन के सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक हैं. उनकी ताकत का अंदाजा बात से लगाया जा सकता है कि काई ची अक्सर शी के साथ विदेशी दौरों और अहम कूटनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहे हैं.