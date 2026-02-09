Kanpur: रईसी में खोया आपा! लैंबॉर्गिनी से सड़क पर मचाई तबाही, यूपी के बिजनेसमैन के बेटे ने किया बड़ा कांड

Lamborghini Accident: रविवार को कानपुर के पॉश ग्वालटोली इलाके में VIP रोड पर एक तेज़ रफ़्तार लैंबॉर्गिनी कार ने पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम छह लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि कार एक जाने-माने तंबाकू व्यापारी का बेटा चला रहा था. DCP (सेंट्रल) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, “यह हादसा दोपहर करीब 3:15 बजे Rev-3 मॉल के पास हुआ, जब बिज़नेसमैन केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा द्वारा चलाई जा रही लग्ज़री कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों और कई गाड़ियों से टकरा गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.”

ऐसे हुआ हादसा

चश्मदीदों ने इस बात की जानकारी दी है कि कार ने पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर एक खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे उसका सवार करीब 10 फीट हवा में उछल गया. कार मोटरसाइकिल के अगले पहिये पर चढ़ गई और कुछ दूर तक उसे घसीटती रही, फिर एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई. पुलिस ने बताया कि घायलों में से एक, यमुनागंज का रहने वाला तौफीक, कई मीटर दूर जा गिरा और उसके पैरों में गंभीर चोटें आईं. दूसरों को फ्रैक्चर और खरोंचें आईं. गुस्साए स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कार को घेर लिया, जिससे ड्राइवर अंदर ही फंसा रहा. चश्शमदीदों ने आरोप लगाया कि आरोपी के साथ आए प्राइवेट बाउंसरों ने भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की और आक्रामक व्यवहार किया, जिससे तनाव बढ़ गया.

पीड़ितों ने बताई आपबीती

पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर को बचाया और उसे और घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त लैंबॉर्गिनी को ज़ब्त कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बाद में पुलिस स्टेशन में अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि पीड़ितों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के साथियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और दावा किया कि उसके परिवार के प्रभाव के कारण पुलिस उसके साथ नरमी बरत रही है. कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और मामला दर्ज करने में देरी हो रही थी. घायलों में से एक सोनू त्रिपाठी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि वो और उसका चचेरा भाई अपनी खड़ी मोटरसाइकिल के पास खड़े थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्होंने कहा, “मेरा चचेरा भाई बाइक से गिर गया, और दो अन्य फुटपाथ पर जा गिरे. हमने शिकायत दर्ज कराई है.” DCP श्रीवास्तव ने कहा कि गाड़ी ज़ब्त कर ली गई है, और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

