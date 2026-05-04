Bulldozer Action: मुगलसराय में चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानों पर कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश

Bulldozer Action: मुगलसराय (डीडीयू नगर) में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. पिछले चार दिनों से Public Works Department और स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मुगलसराय बाजार में दुकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

बाजार में तनाव का माहौल

प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के नाम पर लगातार दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. बुलडोजर कार्रवाई के चलते कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है और बाजार में तनाव का माहौल बना हुआ है. व्यापारी इसे अचानक और बिना उचित संवाद के की गई कार्रवाई बता रहे हैं. समाजवादी पार्टी नेता सिद्धांत जयसवाल ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य में स्थानीय लोगों और व्यापारियों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन यहां बिना सहमति और चर्चा के दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है.

डीपीआर और भूमि स्वामित्व पर उठे सवाल

जायसवाल ने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सार्वजनिक की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से भूमि को पीडब्ल्यूडी की बताया जा रहा है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि यह जमीन नगर पालिका द्वारा लीज पर दी गई थी और पहले किराया भी वसूला जाता था. सपा नेता और व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि दुकानों को तोड़ने के बजाय एलिवेटेड सड़क बनाई जा सकती थी. उन्होंने वाराणसी के बाबतपुर और चौकाघाट मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि पिलर आधारित फ्लाईओवर से बाजार भी सुरक्षित रहता और यातायात भी सुचारु हो जाता.

व्यापारियों की प्रमुख मांगें

व्यापारियों और सपा कार्यकर्ताओं ने कई मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं-

योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य

सेटबैक के साथ निर्माण

एलिवेटेड ओवरब्रिज का निर्माण

उचित मुआवजा

डीपीआर को सार्वजनिक करना

धमकी और मुकदमों के आरोप

व्यापारियों का आरोप है कि विरोध करने वालों को डराया-धमकाया जा रहा है और आवाज उठाने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों में और अधिक आक्रोश बढ़ गया है.

सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वे पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर व्यापारियों के साथ खड़े हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा. व्यापारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना संवाद और मुआवजे के की जा रही कार्रवाई उनकी आजीविका पर संकट खड़ा कर रही है. उनका कहना है कि सरकार को विकास के साथ-साथ लोगों की आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए.

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