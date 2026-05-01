Bulldozer Action: मुगलसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 50 से अधिक दुकानें हटाई गईं, दूसरे दिन भी जारी अभियान

Bulldozer Action: पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. प्रशासन ने वीआईपी गेट से लेकर सपा कार्यालय तक बुलडोजर चलाकर 50 से 70 दुकानों को हटाया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

वीआईपी गेट से सपा कार्यालय तक चली कार्रवाई

अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने वीआईपी गेट से लेकर सपा कार्यालय तक सड़कों के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाया. इस दौरान करीब 50 से 70 दुकानों को हटाया गया, जिससे सड़कें खाली कराई गईं और मार्ग को सुचारु बनाने की दिशा में कदम उठाया गया.

अफसरों की निगरानी में चला अभियान

इस कार्रवाई की निगरानी एसडीएम अनुपम मिश्रा, नगर पालिका के राजीव मोहन सक्सेना और सीओ अरुण कुमार सिंह ने की. सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे, ताकि अभियान सुचारु और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया कदम

प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमण हटाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाना है. सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर सुचारु यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में यह कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, इस कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है. उन्होंने प्रशासन के इस कदम पर आपत्ति जताई है और अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराया है.

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