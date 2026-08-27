Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: यूपी में एक और पति की हत्या, महिला ने खुद ही उजाड़ा अपना सुहाग, मृतक के भतीजे ने लगाया अवैध संबंध का आरोप

UP Crime: यूपी में एक और पति की हत्या, महिला ने खुद ही उजाड़ा अपना सुहाग, मृतक के भतीजे ने लगाया अवैध संबंध का आरोप

Bulandshahr Crime: पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रखर पांडेय ने बताया कि पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसका पति आये दिन शराब पीकर उसे मारता—पीटता था, जिससे तंग आकर उसने गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी.

By: Hasnain Alam | Published: August 27, 2026 9:46:57 PM IST

बुलंदशहर में पत्नी ने की पति की हत्या
बुलंदशहर में पत्नी ने की पति की हत्या


UP Crime News: उत्तर प्रदेश से एक और पति की हत्या का मामला सामने आया है. इस बार बुलंदशहर जिले में एक महिला ने अपने पति की गमछे से गला कसकर हत्या कर दी. पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस ने महिला को अपने पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रखर पांडेय ने गुरुवार को बताया कि बीते 25 अगस्त को पुलिस को एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी, जिसकी जांच में पता लगा कि 36 मृतक कृष्ण कुमार की हत्या उसकी पत्नी प्रीति ने ही की थी.

उन्होंने बताया कि प्रीति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसका पति आये दिन शराब पीकर उसे मारता—पीटता था, जिससे तंग आकर उसने गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की क्या है सच्चाई?

प्रखर पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रीति अपने पति से मारपीट कर रही है. उन्होंने बताया कि वह वीडियो 19 अगस्त का है और वह हत्या की घटना से संबंधित नहीं है. उन्होंने बताया कि आरोपी पत्नी को अदालत में पेश किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है.

दूसरी तरफ कृष्ण कुमार के भांजे प्रदीप ने आरोप लगाया कि प्रीति पति की संपत्ति बेचकर कथित प्रेमी के साथ फरार होने की योजना बना रही थी. उसके मुताबिक, कुछ महीने पहले कृष्ण कुमार का एक प्लॉट करीब 35 लाख रुपये में बेचा गया था. इसके अलावा पांच भैंसें भी बेची गई थीं, जिनकी रकम प्रीति के पास होने का आरोप है.

कृष्ण कुमार के भांजे ने और क्या आरोप लगाए?

प्रदीप के अनुसार, अब प्रीति घर के पास स्थित एक अन्य प्लॉट को बेचने की कोशिश में थी. कृष्ण कुमार के पास करीब तीन बीघा जमीन, मकान और एक प्लॉट और था. परिजनों के विरोध के कारण संपत्ति बेचने में दिक्कत आ रही थी. आरोप है कि इसी वजह से प्रीति ने कृष्ण कुमार की हत्या कर दी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

Tags: crime newsUP News
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