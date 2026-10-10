Bulandshahr Viral Video: पति-पत्नी की लड़ाई में कूदी ननद, मीडिएशन सेंटर के बाहर बुजुर्ग के साथ कर दी शर्मनाक हरकत, तुरंत पुलिस बुलानी पड़ी!

Bulandshahr Viral Video: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पारिवारिक विवाद का एक ऐसा अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. शुक्रवार को पुलिस ऑफिस स्थित पुलिस मीडिएशन सेंटर के बाहर पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने और काउंसलिंग के लिए दोनों पक्षों के परिवार वाले पहुंचे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था और समझौता होने की उम्मीद थी, तभी अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति की बहन (ननद) ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पक्ष के बुजुर्ग पिता की दाढ़ी पकड़ ली और काफी देर तक उन्हें जकड़े रखी. इस शर्मनाक और हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की काफी कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसने काफी देर तक बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़े रखी. इस पूरी घटना के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस और महिला थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराकर थाने ले आई.

मीडिएशन सेंटर के बाहर पारिवारिक विवाद

बुलंदशहर में पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए पुलिस मीडिएशन सेंटर में काउंसलिंग चल रही थी. दोनों पक्षों के रिश्तेदार सेंटर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात पर पति की बहन और पत्नी के बुजुर्ग पिता के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस एक भयंकर लड़ाई में बदल गई और वहां अफरा-तफरी मच गई.

बुजुर्ग की दाढ़ी खींचने का शर्मनाक वाकया

बहस इतनी बढ़ गई कि पति की बहन ने अपना आपा खो दिया और उसने बुजुर्ग ससुर की दाढ़ी पकड़ ली. चश्मदीदों के मुताबिक, महिला ने काफी देर तक बुजुर्ग की दाढ़ी कसकर पकड़े रखी और किसी के समझाने पर भी नहीं छोड़ी. इस अजीब और बेकाबू हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और महिला के इस व्यवहार पर अपनी गहरी नाराजगी जताई.

#बुलंदशहर – पति-पत्नी के बीच विवाद सुलझाने के लिए चल रही थी मध्यस्थता, इसी दौरान महिला ने बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ ली, महिला से बुजुर्ग की दाढ़ी छुड़ाने में पुलिस के छुटे पसीने। चश्मदीदों के मुताबिक, महिला की हरकत को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को जमकर सुनाई खरी-खोटी। एसएसपी ऑफिस में बने महिला मिडिएशन सेंटर का मामला। @Uppolice @UPPViralCheck @digrangemeerut @ipsnaithani @bulandshahrpol — Prashant Kumar Journalist (@prashan02367402) October 9, 2026

पुलिस के भी छूटे पसीने

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ऑफिसर और महिला थाने की टीम तुरंत मौके पर एक्टिव हो गई. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया और लड़ाई कर रहे लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए. महिला सेल इंचार्ज अलका चौधरी और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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