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Bulandshahr Sasur-Bahu Affair: आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे ससुर-बहू, मां ने बेटे को बताया, फिर पति ने भी पढ़ा चैट और हो गया कांड

Bulandshahr Sasur Bahu Illicit Affair: बुलंदशहर में एक युवक द्वारा अपने पिता और पत्नी की हत्या किए जाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि ससुर और बहू में काफी समय से अवैध संबंध था.

By: Hasnain Alam | Published: May 26, 2026 11:48:41 AM IST

बुलंदशहर ससुर-बहू अवैध संबंध केस
बुलंदशहर ससुर-बहू अवैध संबंध केस


UP Sasur-Bahu Love Affair: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक द्वारा अपने पिता और पत्नी की हत्या किए जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पूरा मामला खुर्जा कोतवाली इलाके के कलंदरगढ़ी गांव का है. रविवार को मुबीन ने अपने पिता रियाजुद्दीन और पत्नी सना की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक निकाह के बाद मुबीन और पत्नी सना के रिश्ते में लगभग सात महीने तक सबकुछ सही था, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच तल्खी शुरू हो गई.

इसी दौरान ससुर और बहू के बीच नजदीकी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से घर में क्लेश शुरू हो गया था. मुबीन के प्रॉपर्टी डीलर पिता रियाजुद्दीन और पत्नी सना के बीच बढ़ती नजदीकियों की पुष्टि उनके बीच वाट्सएप पर हुए वॉयस मैसेज व चैट से हो रही है.

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ससुर-बहू में काफी समय से था संबंध

इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुबीन और परिवार के लोगों से पूछताछ की. जानकारी मिली कि उसके पिता रियाजुद्दीन और पत्नी सना के बीच काफी समय से नजदीकी थी. निकाह के सात महीने के बाद रियाजुद्दीन और सना के बीच नजदीकियां होने की बात सामने आ गई थीं.

रियाजुद्दीन की पत्नी किस्वर को इस मामले में शक हुआ तो उसने मुबीन को बताया था. उसी समय से घर में विवाद होने लगा था. पिछले साल अक्टूबर में ससुर-बहू को आपत्तिजनक हालत में देखा गया था. इसके बाद मुबीन ने पत्नी सना को मायके भेज दिया था.

मुबीन ने दी थी तलाक देने की चेतावनी

साथ ही मुबीन ने ससुराल पक्ष को घटनाक्रम की जानकारी देकर तलाक देने की चेतावनी दी थी. पुलिस का कहना है कि इसमें ससुराल पक्ष ने माफी मांगी थी. उस समय सना ने भी हां मिलाई थी. दोबारा ससुराल आने के बाद भी सना और रियाजुद्दीन में दूरियां कम नहीं हुईं.

मुबीन की मां और रियाजुद्दीन की पत्नी किस्वर की चुप्पी ने मामले को और बिगाड़ दिया. शुरुआत में जब मामला सामने आया था तो किस्वर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था. बात तलाक तक पहुंच गई थी. किस्वर ने रियाजुद्दीन से कहा था कि यदि तुमको सना के साथ रहना है, तो बाहर जाना होगा.

सास ने क्यों नहीं किया विरोध?

इस बात पर रियाजुद्दीन ने मकान अपने नाम बताकर सभी को घर से बाहर निकालने की चेतावनी दी. अपनी 16 साल की बेटी और दो बेटों के साथ बाहर निकलने का डर किस्वर को सताने लगा था. उसके बाद उसने विरोध नहीं किया और चुपचाप सब सहती रही.

मुबीन की मां किस्वर ने बताया कि सना को महंगे कपड़े और गहनों का शौक था. मुबीन इन सब बातों का विरोध करता था. इसके चलते निकाह के बाद से ही सना और मुबीन के बीच दूरी शुरू हो गई थी. इसके बाद ससुर और बहू के बीच रिश्ता गहराता गया.

व्हाट्सएप पर होती थी ससुर-बहू में चैट

पुलिस ने बताया कि मुबीन ने व्हाट्सएप वेब के माध्यम से सना के मोबाइल का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में चालू कर लिया था. इसमें सना और पिता रियाजुद्दीन के बीच हुई चैट को वह पढ़ता रहता था. दोनों के बीच वॉयस मैसेज भी भेजे जाते थे.

गौरतलब है कि दस मई को ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में सना ने एक बेटे को जन्म दिया था. इसके बाद भी ससुर-बहू के अवैध संबंध को लेकर बीते रविवार को परिवार में विवाद बढ़ गया. 

दोनों परिवारों के बीच हुई थी पंचायत

मुबीन ने सना के परिजनों को फोन करके बुला लिया. सना के परिवार के लोग और मोमिन के परिवार के अन्य लोग घर पर इकट्ठा हुए. दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई. रियाजुद्दीन और सना को समझाया गया. पंचायत के दौरान ही मोमिन ने अपने पिता से मारपीट की.

इस दौरान लोगों ने बीच-बचाव किया. पंचायत के बाद जब रिश्तेदार अपने-अपने घर चले गए तो रियाजुद्दीन और मुबीन के बीच फिर से विवाद हुआ. इसी के बाद मुबीन ने रियाजुद्दीन और सना को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. रियाजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सना ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. फिर खुद ही 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी थी.

Tags: Bulandshahr newscrime newshome-hero-pos-6UP News
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