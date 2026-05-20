Home > उत्तर प्रदेश > Bulandshahr News: पड़ोस के कमरे में थे 2 जवान लड़के, रात के अंधेरे में बाहर निकली खूबसूरत पत्नी; फिर 4 महीने बाद पति ने किया ‘कांड’

Bulandshahr News: पड़ोस के कमरे में थे 2 जवान लड़के, रात के अंधेरे में बाहर निकली खूबसूरत पत्नी; फिर 4 महीने बाद पति ने किया ‘कांड’

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस ने बिजली ठेकेदार की हत्या का खुलासा कर दिया है. अवैध संबंधों के शक में पति ने बिजली ठेकेदार की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 20, 2026 2:55:29 PM IST

सिकंदराबाद में बिजली ठेकेदार की हत्या में अवैध संबंध का कनेक्शन, शख्स गिरफ्तार
सिकंदराबाद में बिजली ठेकेदार की हत्या में अवैध संबंध का कनेक्शन, शख्स गिरफ्तार


Bulandshahr Crime News: दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यूपी के बुलंदशहर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अवैध संबंध के शक में बेटे ने पिता के साथ मिलकर बिजली ठेकेदार की हत्या कर दी. युवक को शक था कि उसकी खूबसूरत पत्नी का बिजली ठेकेदार से अवैध संबंध है. एक दिन पति ने बिजली ठेकेदार के कमरे से अपनी पत्नी को निकलते देखा, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया. उधर, पत्नी मायके गई और बुलाने पर भी नहीं आई तो शक पुख्ता हो गया. आखिरकार बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर कथित बिजली ठेकेदार प्रेमी को मार डाला.

 पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके का है. सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर-अधैल में बिजली ठेकेदार का शव बरामद हुआ था. 13 मई, 2026 को ग्रामीणों की सूचना पर शव का बरामद किया गया.  काफी मशक्कत के बाद  शव की पहचान मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के गांव ढौलड़ी निवासी बिजली ठेकेदार रवित के रूप में हुई थी.  पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रवित को गला घोंटकर हत्या की गई है. इसके बाद तेजी से जांच शुरू की गई. 

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वहीं, शक के आधार पर सिकंदराबाद पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसएसपी ने बिजली ठेकेदार हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए थाना पुलिस के साथ स्वाट टीम को लगाया था. जांच की कड़ी में पुलिस ने गांव शेरपुर निवासी रवि भाटी और उसके पुत्र निखिल पर शक गहराया. इसके बाद   पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तिल बेगमपुर बम्बे की पटरी से रवि भाटी को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही रवि भाटी की निशानदेही पर हत्याकांड में  इस्तेमाल चुन्नी बरामद की. इसके बाद पिता रवि भाटी और पुत्र निखिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया. 

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क्यों की हत्या, पति ने खुद किया खुलासा

पुलिस अधीक्षक नगर ने मीडिया को बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपित ने बताया कि रवित और उसका भतीजा अनुज उसके पड़ोस के घर में रहते थे. निखिल को शक था कि उसकी पत्नी के रवित और उसके भतीजे के साथ अवैध संबंध हैं. रवि भाटी ने अपनी पत्नी को अनुज से कई बार बात करते हुए देख था. इसको लेकर अपनी पत्नी को टोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी. रवि भाटी ने 26 जनवरी, 2026 को अपनी पत्नी को रात के दौरान अनुज के कमरे से निकलते हुए देखा. इसके बाद वह गुस्से से भर गया.

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पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा

शक गहराने पर रवि ने साफ-साफ पत्नी से बात की. पत्नी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो रवि ने मान लिया कि पत्नी के अनुज के साथ अवैध संबंध हैं. इससे रोजाना ही पति-पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया था. एक दिन रवि भाटी अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया था. कई दिनों बाद  उसने पत्नी से वापस आने के लिए कहा तो उसकी पत्नी मायके से नहीं आई. इस पर रवि भाटी की यकीन हो गया कि रवित और अनुज उसकी पत्नी से बात करते हैं तथा उसे वापस नहीं आने दे रहे हैं.

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इस बीच 12 मई, 2026 की रात को रवित मोबाइल फोन पर बात करते घर के पास टहल रहा था. गुस्साया रवि भाटी निखिल के साथ रवित के पास पहुंचा और उसे बातों में लगाकर श्मशान घाट के पास आए, जहां गिरफ्तार आरोपित ने रवित का चुन्नी से मुंह दबा दिया और उसके पुत्र निखिल ने सिर पर डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. 

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Tags: Bulandshahr news
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