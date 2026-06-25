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वकीलों की हड़ताल से ठप हुई रजिस्ट्रियां, बैनामे रुके, जनता परेशान! विधायक प्रदीप चौधरी ने CM को लिखा पत्र

Advocate Strike: बुलंदशहर में स्टाम्प अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण तहसील में रजिस्ट्रियों और बैनामों का काम ठप पड़ा है. इससे आम जनता को परेशानी और सरकार को राजस्व हानि हो रही है. अधिवक्ताओं के ज्ञापन पर सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी मांगों के शीघ्र समाधान और हड़ताल समाप्त कराने की मांग की है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 25, 2026 5:44:38 PM IST

रजिस्ट्रियां बंद होने से बढ़ी मुश्किलें, बुलंदशहर विधायक ने सरकार से की कार्रवाई की मांग
रजिस्ट्रियां बंद होने से बढ़ी मुश्किलें, बुलंदशहर विधायक ने सरकार से की कार्रवाई की मांग


Advocate Strike: बुलंदशहर में स्टाम्प अधिवक्ताओं की हड़ताल का असर अब आम लोगों और सरकारी राजस्व दोनों पर पड़ने लगा है. तहसील परिसर में रजिस्ट्री और बैनामे का काम कई दिनों से प्रभावित है, जिससे जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शीघ्र समाधान की मांग की है.

अधिवक्ताओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक प्रदीप चौधरी से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि स्टाम्प अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण तहसील में रजिस्ट्रियों का कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि संपत्ति की खरीद-बिक्री और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अटक गई हैं.

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मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक प्रदीप चौधरी ने तत्काल संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया. अपने पत्र में उन्होंने जनहित और अधिवक्ता हित दोनों का उल्लेख करते हुए जल्द समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया.

जनता और सरकार दोनों को नुकसान

अधिवक्ताओं का कहना है कि हड़ताल के चलते बैनामे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों के जरूरी काम रुके हुए हैं. वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होने से राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई लोग अपनी जमीन और संपत्ति से जुड़े लेन-देन को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं.

समस्याओं के समाधान का भरोसा

विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि जनता और समाज के सभी वर्गों की समस्याओं का समय पर समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस मामले पर विचार करेगी और ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे हड़ताल समाप्त हो सके तथा रजिस्ट्री का काम फिर से सुचारु रूप से शुरू हो जाए.

जल्द खत्म हो सकती है गतिरोध की स्थिति

अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि विधायक के हस्तक्षेप और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होगा. यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो तहसील में रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है और आम लोगों को राहत मिल सकती है.

Tags: Bulandshahr newspradeep chaudhary
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