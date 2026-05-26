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Bulandshahr Crime: बेटे को क्यों था ससुर-बहू में अवैध संबंध का शक? 10 दिन पहले हुए बच्चे को अपना मानने से कर दिया था इनकार

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने पिता और पत्नी की ही हत्या कर दी. फिर आरोपी ने पुलिस को भी खुद ही सूचना दे दी. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 26, 2026 7:29:22 PM IST

बुलंदशहर ससुर-बहू मर्डर केस
बुलंदशहर ससुर-बहू मर्डर केस


UP Crime: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ससुर और बहू की हत्या मामले में लगातार नए खुलास हो रहे हैं. मामला खुर्जा जंक्शन इलाके के कलंदरगढ़ी गांव का है, जहां एक युवक मुबीन ने अपने पिता रियाजुद्दीन और अपनी पत्नी सना की अवैध संबंध के शक में गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी मुबीन के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है. साथ ही जेल भी भेजा जा चुका है.

ककोड़ थाना क्षेत्र के भौरा गांव निवासी और सना के पिता खलील अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शादी के दौरान बताया गया था कि मुबीन नौकरी करता है, लेकिन वह बेरोजगार था. ऐसे में ससुर रियाजुद्दीन ही सना को त्योहरों और शादी समारोह के लिए कपड़े आदि सामान दिलाते थे. इस बात पर दामाद मुबीन उनकी बेटी सना पर शक करने लगा.

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मुबीन ने नवजात को अपना बेटा मानने से किया मना

यही नहीं 10 मई को सना ने एक बेटे को जन्म दिया और 16 मई को अस्पताल से घर पहुंची, तो मुबीन ने नवजात अब्बास को अपना बेटा मानने से मना कर दिया. इस पर उसने सना के चरित्र पर सवाल उठाए. पिता से संबंध की बात कही. इन्हीं सब बातों को लेकर रविवार को खलील और उनके परिवार के लोग मुबीन के परिवार से बातचीत करने आए थे.

इसके बाद सुबह दस बजे वह वापस चले गए. फिर दोपहर 12 बजे मुबीन ने खुद ही खलील अहमद को फोन कर सूचना दी कि उसने सना और रियाजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी है.

गांव में दवा की दुकान चलाता है मुबीन

वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को भी सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. मुबीन सुदेशपुर गांव में दवा की दुकान चलाता है.

मुबीन को अपने पिता रियाजुद्दीन और पत्नी सना के बीच अवैध संबंध होने का शक था. इस बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद होता था. पुलिस ने बताया कि रविवार को भी पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों को लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया. इसके वाद मुबीन ने इस वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Tags: Bulandshahr newscrime newsUP News
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