UP Crime: ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध का था शक, 10 दिन पहले हुआ बेटा, अब युवक ने पिता-पत्नी के साथ किया खौफनाक काम

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने पिता और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी को अपनी पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंधों का शक था. आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से पिता की कनपटी पर गोली मारी. वहीं पत्नी के सीने और पेट में गोली मार दी. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरा मामला कोतवाली खुर्जा नगर के गांव कलंदरगढ़ी का है.

वारदात के बाद अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसके पिता के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे. इसी बात को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी थी. वारदात का पता उस वक्त चला, जब गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई.

सीसीटीव फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस घर के अंदर पहुंची तो ससुर और बहू फर्श पर खून से लथपथ मिले. हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने सीसीटीव फुटेज की मदद से उसे ट्रेस कर घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक कलंदरगढ़ी गांव के रियाजुद्दीन (55), पत्नी किश्वर (48), बेटे मोबिन (26) और बहू सना (22) के साथ दो मंजिला मकान में रहते थे. रियाजुद्दीन गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग और वेल्डिंग का काम करते थे. बेटा मोबिन झोलाछाप डॉक्टर है. सुदेशपुर इलाके में क्लीनिक चलाता है. आरोपी मोबिन की एक साल पहले शादी हुई थी. 10 दिन पहले ही उसके बेटे का जन्म हुआ था.

आए दिन पिता और बेटे में होता रहता था झगड़ा

पड़ोसियों के अनुसार, घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था. रविवार सुबह से ही घर से लड़ाई-झगड़े की आवाजें आ रही थीं. इसके बाद मोबिन घर से निकल गया. दोपहर करीब 1 बजे मोबिन दोबारा घर पहुंचा. कुछ ही देर बाद पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनीं.