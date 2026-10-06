UP Crime: घर से ‘कॉलेज’ जाने का कहकर होटल में मिलते थे लड़के-लड़कियां! अचानक पड़ गया छापा, कमरों के अंदर का नजारा देख पुलिस भी दंग!

Bulandshahr Hotel Raid: सुबह-सुबह घर से कॉलेज के लिए निकलने वाले कुछ नौजवान आखिर बस स्टैंड के पास एक होटल में क्यों पहुंच रहे थे? बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस की अचानक छापेमारी ने इस सवाल को और गहरा कर दिया. रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित होटल पैराडाइज में पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. टीम ने जैसे ही अचानक दबिश दी, होटल में हड़कंप मच गया और संचालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कमरों की तलाशी ली तो वहां तीन बालिग कपल मिले. शुरुआती जांच में इनमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होने की बात सामने आई. पुलिस ने होटल का DVR भी कब्जे में लिया है.

बिना आईडी और रजिस्टर एंट्री के कमरे देने वाले इस होटल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने भी कड़ा विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और होटल को तुरंत सील करने की मांग की.

होटल में पुलिस की औचक छापेमारी और भगदड़

बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के समीप स्थित होटल पैराडाइज में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थीं. पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है. जैसे ही पुलिस की टीम ने होटल पर अचानक धावा बोला, वहां हड़कंप मच गया. पुलिस को देखकर होटल का संचालक मौका पाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस तेजी से कर रही है.

कॉलेज के बजाय होटल पहुंचे स्टूडेंट्स और आपत्तिजनक हालात

पुलिस ने जब होटल के कमरों की तलाशी ली, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. कमरों से तीन युवतियों और युवकों को आपत्तिजनक व अर्धग्न हालत में हिरासत में लिया गया. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि इनमें से कुछ लड़के-लड़की कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो अपने कॉलेज या क्लास अटेंड करने के बजाय इस होटल में समय बिताने आए हुए थे. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी का डीवीआर (DVR) और अन्य जरूरी सामान अपने कब्जे में ले लिया है.

#बुलंदशहर खुर्जा में बस स्टैंड के सामने स्थित होटल पैराडाइज पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने होटल से 3 जोड़ों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। होटल रजिस्टर में आवश्यक एंट्री नहीं मिली। होटल संचालक मौके से फरार बताया गया। पुलिस ने होटल को सील कर सरकारी मोहर लगा दी। https://t.co/7yRuJNThRJ — Pt. Vedant Sharma ( son of uttar pradesh ) (@vedant_livee) October 6, 2026

रजिस्टर में बिना एंट्री के दिए जा रहे थे कमरे

प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि होटल मालिक और स्टाफ नियमों को ताक पर रखकर भारी लापरवाही बरत रहे थे. होटल में आने वाले कपल्स की बिना किसी आईडी प्रूफ और रजिस्टर में एंट्री किए ही धड़ल्ले से कमरे दिए जा रहे थे. इस गैर-कानूनी लापरवाही के चलते ही ऐसे होटलों में आपराधिक और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था. पुलिस पकड़ी गई युवतियों की तहरीर और बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

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