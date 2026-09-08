6 सेकेंड, 17 राउंड फायरिंग और जश्न में डूबे बाराती... 'भारत में बैन' पिस्टल लहराकर दूल्हे राजा ने जमाया ऐसा भौकाल, अब तलाश में 3 टीमों की पुलिस!

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो आज से 4 साल पुराना है लेकिन पिठले कुछ घंटे से इसका वीडियो वायरल होने से सनसनी मच गई है. मामला खुर्जा नगर इलाके में हुई एक शादी का है, जिसमें दूल्हे राजा ने अपनी ही शादी में किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. वायरल क्लिप में दावा किया जा रहा है कि दूल्हे शादाब ने महज 6 सेकंड में पिस्टल से 17 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली. इस दौरान मेहमानों से घिरे मंडप में बच्चे भी नजर आ रहे हैं. हालांकि यह वीडियो साल 2022 का बताया जा रहा है, लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और पुलिस की नजरों में आया, तो हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस एक्शन मोड में आ गई और एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन तथा खुर्जा सीओ शोभित कुमार के निर्देश पर आरोपी दूल्हे की तलाश के लिए तीन विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है. ताज्जुब की बात यह है कि वीडियो में जो पिस्टल नजर आ रही है वो मेड इन तुर्की है और भारत में पूर्णतह प्रतिबंधित है.

हवा में लहराई विदेशी पिस्टल, 6 सेकंड में 17 राउंड फायरिंग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दूल्हे के लिबास में नजर आ रहा शख्स कोई आम मेहमान नहीं बल्कि खुद दूल्हा शादाब है. दावा किया जा रहा है कि उसने शादी की खुशी में सारे कायदों को ताक पर रखकर सिर्फ छह सेकंड के भीतर एक के बाद एक 17 राउंड हवाई फायरिंग कर डाली. आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और दूल्हा अपनी शान दिखाने के लिए लगातार ट्रिगर दबा रहा था. इस खतरनाक अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी फिल्मी महफिल का डॉन हो, लेकिन इस सनक ने सालों बाद उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है.

साल 2022 का वीडियो अब हुआ वायरल, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि चार साल पुराना यह वीडियो अचानक अब बाहर कैसे आया? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह कारनामा साल 2022 में शादाब की अपनी शादी के दौरान का है. लेकिन वीडियो अब वायरल होने के बाद जब पुलिस के सामने आया, तो कानून के रखवालों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे. लोग यह सोचकर हैरान हैं कि जब सरेआम इतनी बड़ी मात्रा में फायरिंग हो रही थी, तब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी.

सोशल मीडिया पर 01 वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हे की वेशभूषा में एक व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति की पहचान शादाब पुत्र सफीक निवासी मौ0 तरीनान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई है इस व्यक्ति के द्वारा फायरिंग वर्ष 2022 में अपनी शादी के दौरान… pic.twitter.com/Qk0lTtinLO — Bulandshahr Police (@bulandshahrpol) September 7, 2026

जिगाना पिस्टल का दावा और पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि दूल्हे ने जिस खतरनाक हथियार से फायरिंग की, वह कोई साधारण रिवॉल्वर नहीं बल्कि महंगी ‘जिगाना पिस्टल’ थी. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि हथियार की असलियत और उसकी वैधता की जांच की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के दावों को आधिकारिक नहीं माना जा सकता. खुर्जा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कई टीमें आरोपी शादाब की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.

बुलंदशहर, यूपी: शादी समारोह में दूल्हे शादाब का पिस्टल से 17 राउंड फायरिंग करने का वीडियो वायरल है। खुर्जा निवासी शादाब पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप है। एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन ने कहा, “सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक दूल्हे की वेशभूषा में जो व्यक्ति है,… pic.twitter.com/NxO2oJQihi — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 7, 2026

कानून के शिकंजे में फंसे दूल्हे राजा, अब होगी सख्त कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब किसी भी कीमत पर आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भले ही घटना 2022 की हो, लेकिन खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने और अवैध हथियार लहराने का यह मामला बेहद गंभीर है. ताबड़तोड़ दबिश देकर आरोपी शादाब को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ताकि इस तरह की स्टंटबाजी करने वालों को कड़ा संदेश मिल सके.

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