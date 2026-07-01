UP: क्या सचमुच फौजी के पत्नी को भगा ले गया था पुलिसकर्मी? महिला के एक बयान ने पलट दी पूरी कहानी

Bulandshahr CRPF Soldier Wife Statement: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में CRPF के एक जवान ने UP पुलिस के एक कॉन्स्टेबल पर अपनी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है. इस मामले में एक नया मोड़ आया है. जिसमें महिला ने एक अपने पति पर संगीन आरोप लगाए.

महिला ने गुलावठी पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ गंभीर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

मेरी मर्जी के खिलाफ शादी तय की गई- CRPF जवान की पत्नी

दादरी के संतोष नगर की रहने वाली रमा (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी गुलावठी पुलिस स्टेशन के भौना में रहने वाले रामवीर के बेटे दर्शन से 14 मई को कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई थी. उसने दावा किया कि शादी से पहले उसे आदमी की जाति के बारे में गलत जानकारी दी गई थी. बाद में सच्चाई पता चलने पर उसने शादी का विरोध किया.

मामला यहीं नहीं रुका महिला ने पति पर यह भी आरोप लगाया कि उसका दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है और वह देर रात शराब पीकर उसके साथ मारपीट और टॉर्चर करता था. महिला के मुताबिक, उसने 17 मई को सूरजपुर के एक मैरिज होम में आयोजित समारोह के दौरान रिश्ते का विरोध किया. उसका आरोप है कि उसकी मां और कुछ रिश्तेदारों ने उस पर दबाव डालकर उसे उसके पति के गांव भेज दिया.

पति पर मारपीट और धमकी देने का आरोप

शिकायत में महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसे अपने पति की शराब पीने की आदतों और व्यवहार के बारे में पता चला. उसका कहना है कि उसके पति ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे मेंटली टॉर्चर किया और कई बार जान से मारने की धमकी भी दी. उसका दावा है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए घर छोड़ा था.

कैश और ज्वेलरी ले जाने के आरोप झूठे

महिला का यह भी आरोप है कि उसके पति ने कैश और ज्वेलरी ले जाने की शिकायत दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. वह इन आरोपों को बेबुनियाद बताती है, और कहती है कि उसके पति के पास अभी भी उसका मोबाइल फोन, आईफोन और दूसरा सामान है.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि CRPF जवान दर्शन के आरोपों की जांच करने पर पता चला कि दर्शन की पत्नी का उससे पहले से ही झगड़ा चल रहा था. दर्शन की पत्नी खुद गुलावठी थाने आई और बताया कि दर्शन के लगाए सभी आरोप झूठे हैं, वह खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि दर्शन ने उससे अपनी जाति छिपाकर कोर्ट मैरिज की है और उसके साथ मारपीट भी की है और दर्शन के दूसरी महिलाओं से भी संबंध हैं.

इससे नाराज होकर दर्शन कांस्टेबल सनी यादव पर अपनी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा रहा है. पुलिसकर्मी सनी यादव अभी खानपुर थाने में तैनात है और अपनी पत्नी के साथ थाना परिसर में रह रहा है. पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं.