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Bulandshahr Crime News: पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का था शक! एक दिन ऐसा क्या देखा जो दोनों को मार डाला

bulandshahr Crime News: आरोपी मोमिन की शादी साल भर पहले हुई थी. करीब 10 दिन पहले उसकी पत्‍नी सना ने बेटे को जन्‍म दिया था. उसे शक था कि बच्चा उसका नहीं बल्कि पिता का है. पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का था शक! पत्‍नी ने दिया बेटे को जन्‍म तो शक्ल देखते बना लिया खूंखार इरादा

By: JP Yadav | Published: June 1, 2026 6:50:20 AM IST

bulandshahr crime news: पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का था शक! एक दिन ऐसा क्या देखा जो दोनों को मार डाला
bulandshahr crime news: पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का था शक! एक दिन ऐसा क्या देखा जो दोनों को मार डाला


Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर  से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बेटे को कई महीनों से पिता और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों का शक था. इस बीच कई बार उसे संदेह भी हुआ. यहां तक कि पिता और पत्नी की हरकतें और हावभाव भी संदेश के घेरे में थे. इसको लेकर बेटा अंदर ही अंदर नाराज भी था. करीब एक सप्ताह पहले पत्नी ने बेटे को जन्म दिया तो शक बढ़ गया, जबकि उसकी शादी एक साल पहले हुई थी. इस बीच पिता और बीवी के बीच अवैध संबंध का शक ज्यादा ही बढ़ा तो बेटा गुस्से से भर गया और आखिरकार दोनों की गोली मार हत्‍या कर दी. इसी शक में उसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से ही दोनों की हत्या कर दी. इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. 

पूरा मामला कोतवाली खुर्जा नगर के गांव कलंदरगढ़ी की है.  मोमिन गांव में क्‍लीनिक चलाता है. आरोप है कि गांव कलंदरगढ़ी के रहने वाले मोमिन नाम के शख्स को शक था कि उसके पिता रियाजुद्दीन और उसकी पत्‍नी शना के बीच अवैध संबंध था. आरोपी को अपनी पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंधों का शक था. ऐसे में उसने तमंचे से दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. वारदात के आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिता पिता रियाजुद्दीन और उसकी पत्‍नी शना की मौत हो गई.

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कई महीनों से था पिता और पत्नी के अवैध संबंध का शक

उधर, डबल मर्डर की सूचना मिलते पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू दी गई है.  पुलिस ने दोनों शवों के कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक,  मोमिन की एक साल पहले शादी हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच संबंध बहुत ही अच्छे रहे. इस बीच करीब 10 दिन पहले ही पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. मोमिन को कई महीनों से पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंधों का शक था. उसे यह भी लगता था कि उसने पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह उसके पिता रियाजुद्दीन.

पिता की मौके पर ही मौत 

उधर, डबल मर्डर में एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मोमीन नामक शख्‍स ने अपने पिता रियाजुद्दीन और पत्‍नी सना की गोली मारकर हत्‍या कर दी. हैरत की बात यह है कि  यह लाइसेंसी पिस्‍टल रियाजुद्दीन की थी. रियाजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सना को गंभीर हालत में अस्‍पताल भेजा गया था. वहीं, इलाज  के दौरान उसकी भी मौत हो गई. आरोपी मोमिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस की मानें तो दोनों बेहद करीब से गोली मारी गई, इसके चलते पिता की मौके पर ही मौत हो गई.  

Tags: Bulandshahr news
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