Home > उत्तर प्रदेश > 4 बच्चों की मां पर लट्टू था सिरफिरा, शादी से करने लगी इन्कार तो आधी रात घर बुलाकर… पति ने अपनी आंखों से देखा खौफनाक मंजर!

4 बच्चों की मां पर लट्टू था सिरफिरा, शादी से करने लगी इन्कार तो आधी रात घर बुलाकर… पति ने अपनी आंखों से देखा खौफनाक मंजर!

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के सीने, गले और चेहरे पर ताबड़तोड़ 17 बार चाकू से वार किए जिससे प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की बल्कि प्रेमिका के लहूलुहान शव के पास बैठा रहा.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 14, 2026 5:47:54 PM IST

4 बच्चों की मां पर लट्टू था सिरफिरा, शादी से करने लगी इन्कार तो आधी रात घर बुलाकर... पति ने अपनी आंखों से देखा खौफनाक मंजर!
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी. प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने अपनी ही शादीशुदा माशूक को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि उसने अपने पति और चार बच्चों को छोड़कर उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था. खौफनाक बात तो यह रही कि बेरहमी से 17 बार चाकू घोपकर महिला की जान लेने के बाद भी उस कातिल का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वह खून से सनी लाश के पास बिल्कुल शांत बैठा रहा. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और हर कोई इस निर्मम हत्याकांड को जानकर सन्न रह गया है.

प्यार, अवैध संबंध और शादी का दबाव

पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. आरोपी अजीत ठेकेदार (42 वर्ष) और मृतका बेबी (38 वर्ष) के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मृतका बेबी मूल रूप से दिल्ली के प्रेम नगर की रहने वाली थी और उसकी शादी 15 साल पहले बुलंदशहर के पंकज उर्फ भंते से हुई थी. उसके चार बच्चे (दो बेटे और दो बेटियां) हैं, जिनकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है. वहीं आरोपी अजीत अपनी पत्नी के तीन साल पहले छोड़कर चले जाने के कारण अकेला रहता था और खुर्जा में एक बर्तन की फैक्ट्री में काम करता था. वह बेबी के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर किराए के कमरे में रहता था. अक्सर उसका पीछा कर और बातचीत बढ़ाकर अजीत ने बेबी को अपने जाल में फंसा लिया था और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे.

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दूरी बढ़ाने लगी थी महिला, बौखला गया था कातिल

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अजीत बेबी पर अपने पति और बच्चों को छोड़कर उससे शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था. लेकिन बेबी अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. जब अजीत का दबाव बढ़ा, तो बेबी ने उससे धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी. उसने अजीत के फोन उठाने बंद कर दिए और उससे मिलना-जुलना भी छोड़ दिया. महिला के इस तरह मुंह मोड़ने से अजीत बुरी तरह बौखला गया और उसने अंदर ही अंदर इस खूनी खेल की खतरनाक साजिश रच डाली.

कमरे पर बुलाकर रची खौफनाक साजिश

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, साजिश के तहत आरोपी अजीत ने मंगलवार रात करीब 10 बजे बेबी को अपने कमरे पर बुलाया और उस पर एक बार फिर अपने साथ भागकर शादी करने का दबाव डाला. जब बेबी ने एक बार फिर दो टूक मना कर दिया, तो गुस्से से पागल हुए अजीत ने अपना आपा खो दिया और घर में रखे चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. उसने बेबी के सीने, गले और चेहरे पर कुल 17 वार किए. चीख-पुकार सुनकर जब आसपास के पड़ोसियों ने कमरे से आवाज सुनी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो फर्श पर खून का दरिया फैला हुआ था और बेबी की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जिसके ठीक पास कातिल अजीत खामोश बैठा हुआ था. पुलिस ने फौरन घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

काम से लौटे पति को मिली पत्नी की लाश

उधर, मृतका के पति पंकज उर्फ भंते जब मंगलवार रात 11:30 बजे अपनी बर्तन की फैक्ट्री से काम खत्म करके घर लौटे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को गायब पाया. जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मम्मी तो ‘अजीत अंकल’ के घर गई हैं. जब पंकज भागते हुए वहां पहुंचे, तो उन्हें जो सच पता चला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी. उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी. पति पंकज ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इस वहशी कातिल को ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बन सके. खुर्जा कोतवाली के स्टेशन इंचार्ज रामफल सिंह ने बताया कि मृतका के शरीर पर 17 घाव मिले हैं और पति की तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: crime newsExtra-Marital Affairlove affairUP Crime News
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