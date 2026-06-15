Bulandshahr Boyfriend Murder: शादीशुदा प्रेमिका के सामने ही प्रेमी को लगाया करंट, पिलाया जहर; मरते दम तक तड़पाया

Bulandshahr Boyfriend Murder: पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी को लड़के के परिवारवालों ने पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए प्रेमिका के पति ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर डंडों से प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रेमिका ने फोन पर करके प्रेमी को मिलने के घर पर बुलाया था. जैसे ही वह प्रेमिका के घर पहुंचा तो पति और परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया. इसके बाद आरोपितों ने डंडों से प्रेमी को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमिका, पति और 2 देवर समेत 5 लोगों हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. सभी आरोपित घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

पूरा मामला गांव रिशालू का है. पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, अवधेश गांव सूरजपुर (गौतमबुद्धनगर) में चाय और समोसे का ठेला लगाता था. यहां पर अवधेश की की 30 वर्षीय मंजू नाम की युवती से दोस्ती हो गई. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. इस बीच तीन माह पहले ही मंजू का विवाह गांव रिशालू निवासी कृष्ण से हो गया. परिवार के डर की वजह से वह शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन फोन पर उसकी बातचीत अवधेश से होती थी.

प्रेमिका के बुलाने पर पहुंचा प्रेमी

थाना छतारी के गांव रिशालू निवासी श्रीकृष्ण उर्फ किसन द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, उसका भाई 35 वर्षीय कृष्ण को 14 जून को सुबह 11 बजे मंजू ने मोबाइल काल कर अपने घर पर बुलाया. इस बारे में अवधेश ने बड़े भाई को जानकारी दी और गांव रिशालू के लिए चला गया. परिवार का आरोप है कि गांव चितसोना अल्लीपुर में अवधेश शादीशुदा प्रेमिका मंजू के घर पहुंचा तो महिला के पति व अन्य स्वजन ने अवधेश को पकड़ लिया. इसके बाद अवधेश को डंडों से जमकर पीटा. इस पूरे हत्याकांड में प्रेमिका के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

परिजन का कहना है कि आरोपियों ने अवधेश को करंट भी लगाया और जहर भी पिला दिया. इसमें प्रेमिका के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है. इस हंगामे की ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दे दी. तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अवधेश को लेकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की जानकारी मिलते ही प्रेमिका समेत सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए.

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बड़े भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

उधर बड़े भाई श्रीकृष्ण की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने प्रेमिका मंजू, पति कृष्ण व दो देवर जीतू व गुलशन निवासीगण चितसोना अल्लीपुर तथा रेखा निवासी सैदपुर थाना बीबी नगर व कुछ अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रेमिका भी शामिल है. प्रेमिका ने हत्या के इरादे से ही प्रेमी अवधेश को बुलाया. इसके बाद परिवार ने मिलकर मार डाला.

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