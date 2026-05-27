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शक ने करवाया मर्डर! शादी के 6 साल बाद गांव के लड़के पर फिदा हुई महिला, अवैध संबंध के शक में पति न कर दी हत्या

घटना के बाद आरोपी पति रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक दोनों में हुआ विवाद धीरे-धीरे हिंसक रूप लेता गया, जिसके चलते दोनों का झगड़ा बढ़ गया.

By: Kunal Mishra | Published: May 27, 2026 6:13:33 PM IST

शक ने करवाया मर्डर! शादी के 6 साल बाद गांव के लड़के पर फिदा हुई महिला, अवैध संबंध के शक में पति न कर दी हत्या


bulandsehar murder: अवैध संबंध के ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं, जहां केवल शक के चलते कई लोगों का घर उजड़ जाता है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक अक्सर पति-पत्नि के बीच विवाद हुआ करता था और इस बार भी किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी. बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के आसफपुर गांव में सोमवार रात करीब 12 बजे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया.

घटना के बाद आरोपी पति रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक दोनों में हुआ विवाद धीरे-धीरे हिंसक रूप लेता गया, जिसके चलते दोनों का झगड़ा बढ़ गया. 

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क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी रविंद्र का शादी 6 साल पहले पूर्व हजरतपुर निवासी शिवानी (22) से हुई थी. दंपत्ति की दो बेटियां भी हैं. रविंद्र दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में सिलाई का का काम करता था. पत्नि की हत्या करने के बाद पूछताछ में उसने बताया कि उसे अपनी पत्नि पर शक था कि उसकी पत्नि के गांव के ही एक लड़के से अवैध संबंध थे और उसके मुताबिक उसकी पत्नि चरित्र की खराब थी. सोमवार रात दोनों में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने अपना आपा खो दिया और पत्नि की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आस-पास के लोग जमा हो गए.  

पुलिस द्वारा की जा रही है जांच 

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की पत्नि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. खुर्जा के सीओ शोभित कुमार के मुताबिक पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मामले की सूचना के बाद पति रविंद्र को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. मायके पक्ष से तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है. 

Tags: bulandsehar murder
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