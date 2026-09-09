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UP: मायावती के उत्तराधिकारी थे आकाश आनंद, फिर ससुर की वजह से क्यों बिगड़ गई बात? भतीजे की वापसी पर क्या रखी बुआ ने शर्त

Mayawati Akash Anand Conflict: BSP सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के लिए बड़ी ही दिलचस्प शर्त रखी है, जिसका कनेक्शन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से है. अब क्या अशोक अपने दामाद के भविष्य के लिए मायावती की शर्त मानेगें या नहीं ये तो उनपर है, लेकिन चलिए जानें कि आखिर बहनजी ने ऐसी क्या शर्त रख दी है.

By: Shristi S | Published: September 9, 2026 5:32:13 PM IST

आकाश आनंद की वापसी के लिए क्या है मायावती की शर्त?
आकाश आनंद की वापसी के लिए क्या है मायावती की शर्त?


Mayawati Condition on Akash Anand: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राजनीति में मायावती का फैसला ही आखिरी माना जाता है. कभी जिस आकाश आनंद को वह अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताती थीं, आज वही उनके सियासी फैसलों के केंद्र में हैं. आकाश आनंद को पहले पार्टी से बाहर किया गया, फिर वापसी हुई और अब एक बार फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ मायावती और आकाश आनंद की नाराजगी नहीं, बल्कि एक और नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है अशोक सिद्धार्थ का. आखिर मायावती और आकाश के रिश्ते में ऐसी दरार कैसे आई और इसमें आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की क्या भूमिका है? साथ ही मायावती ने आकाश आनंद को दुबारा पार्टी में रखने के लिए क्या शर्त रखी है?

कभी मायावती के उत्तराधिकारी माने जाते थे आकाश

आकाश आनंद, मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं. लंदन से MBA करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वह मायावती के साथ सक्रिय नजर आए. इसके बाद मायावती ने उन्हें BSP का राष्ट्रीय संयोजक बनाया और धीरे-धीरे पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ती गई. एक समय ऐसा भी आया जब आकाश पूरी तरह से निश्चिंत थे कि अब वह मायावाती और BSP के उत्तराधिकारी बनेंगे. लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से मायावती ने अपने ही भतीजे को अर्श से फर्श पर पटक दिया. 

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अशोक सिद्धार्थ को क्यों माना जाता है मायावती और उनके भतीजे के बीच दूरी का कारण?

अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं और BSP के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं. मायावती का आरोप है कि आकाश आनंद पर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव था और वह पार्टी के हितों के बजाय उनके प्रभाव में काम कर रहे थे. मायावती पहले ही अशोक सिद्धार्थ को पार्ट से बाहर कर चुकी हैं. उब उनका कहना है कि अगर आकाश को दोबारा BSP में सक्रिय भूमिका निभानी है तो उनके ससुर को राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेना होगा.

मायावती ने पोस्ट में क्या लिखा?

मायावती ने X पर पोस्ट किया कि पार्टी  ने इनको सुधरने का कई बार मौका दिया लेकिन उन्होंने बसपा के मिशन से ज्यादा निजी और पारिवारिक स्वार्थ को ज्यादा महत्व दिया, जिसका खामियाजा ससुर के साथ-साथ दामाद आकाश आनंद को भी भुगतना पड़ा. अशोक सिद्धार्थ के पास अभी भी मौका है कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़कर निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लें. तब आकाश आनंद के ले फ्री होकर पार्टी का काम करना संभव होगा और तभी पार्टी उनको उनकी जिम्मेदारियां वापस देने पर विचार करेगी, ताकि वे अपनी पार्टी में सक्रिया भूमिका निभा सकें.

ले देकर मामला यह है कि मायावती ने अपने भतीजे के लिए वापसी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है. लेकिन इसके लिए शर्त भी साफ है कि अशोक सिद्धार्थ राजनीति से दूरी बना लें. 

Tags: home-hero-pos-8Mayawati
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