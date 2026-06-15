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शक की भेंट चढ़ी बहन… अफेयर की खबर सुन आगबबूला हुआ भाई, मारकर कुएं में फेंकी लाश

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी. इसके बाद वो खुद पुलिस के पास पहुंचा और उसने पूरी कहानी सुना दी. उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बहन की हत्या कर दी.

By: Deepika Pandey | Published: June 15, 2026 4:09:31 PM IST

भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट
भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट


UP Honour Killing Case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां संदीप यादव नाम के एक युवक ने अपनी 19 साल की बहन की हत्या कर दी. उसने अपनी सगी बहन का गला दबाकर बेरहमी से उसे जान से मार दिया. बता दें कि आरोपी भाई एक दिन पहले ही अपनी बहन को उसके ससुराल से विदा कराकर मायके लाया था. इसके बाद उसने अपनी बहन को उसके कथित प्रेमी के साथ देखा, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर अपनी बहन की हत्या कर दी. हत्या के बाद संदीप पुलिस चौकी पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शादी के डेढ़ महीने बाद हत्या

बता दें कि मृतका रंजू यादव की शादी 44 दिन पहले ही पिंटू उर्फ अजय यादव से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच काफी झगड़े हो रहे थे. इसी दौरान संदीप को पता चला कि उसकी बहन का किसी दूसरे समुदाय के लड़के के साथ प्रेम-प्रसंग के बारे में आशंका हो गई थी. वो अपनी बहन को लेकर अपने गांव धनवा गया. इसी बीच उसे पता चला कि उसकी बहन और प्रेमी ने मिलने की प्लानिंग बनाई है. जब वो जंगल की तरफ पहुंचा, तो उसने दोनों को साथ में देख लिया. ये देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. 

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ससुराल जाने से मना कर रही थी रंजू

संदीप ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों को साथ में देखा, तो कथित प्रेमी मौके से फरार हो गया. इसके बाद संदीप और रंजू में बहस हुई. संदीप उसे समझाकर ससुराल भेजना चाहता था लेकिन रंजू जाने के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात से नाराज होकर संदीप ने उसका गला दबा दिया. उसने रंजू के शव को पास के ही एक कुएं में फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद वो हसवा चौकी पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बता दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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