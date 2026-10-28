करोड़ों की कीमत, जन्मदिन से पहले सरप्राइज! Brijbhushan Sharan Singh को मिला खास तोहफा

Brijbhushan Sharan Singh Horse Gift: उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक ऐसी खबर सामने रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. बर्थडे गिफ्ट की एक्साइटमेन्ट हर किसी को रहती है. वहीं क्या हो जब ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिल जाए जो हमने सोचा ही नहीं हो. ऐसा ही कुछ पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैसरगंज से BJP के पूर्व ताकतवर MP और BJP स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन से पहले एक खास गिफ्ट मिला है. दरअसल, उन्हें तोहफे में एक करोड़ रुपये का घोड़ा गिफ्ट किया गया है.

पहले भी मिल चुके हैं महंगे तोहफे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृजभूषण शरण का जन्मदिन 8 जनवरी को है. ठीक चार महीने पहले, अयोध्या के जुबेरगंज के रहने वाले सरफराज अहमद ने उन्हें इतना कीमती तोहफा दिया है. बता दें कि वो BJP नेता के विश्नोहरपुर स्थित पैतृक घर गए और उन्हें सिंधी नस्ल का एक खूबसूरत घोड़ा गिफ्ट किया है. बता सुन कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि बृजभूषण को पहले भी कई घोड़े गिफ्ट के तौर पर दिए जा चुके हैं और पूर्व MP रेगुलर एक घोड़े की सवारी भी करते हैं, बृजभूषण को घोड़ सवारी का बहुत शोक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट बृजभूषण ने कहा कि हमें डग्मा और स्टेपिंग गेट वाला घोड़ा मिला है, जिस पर आराम से सवारी की जा सकती है. उन्होंने कहा, “मैं बहुत सवारी करता था. मैं 5-6 घंटे घोड़े पर बैठता था, और इस घोड़े की सवारी करने में कोई रिस्क नहीं है.”

Brijbhushan Sharan singh को मिला 1 करोड़ की कीमत वाला सिंध नस्ल का घोड़ा, बोले- बुढ़ापे में भी करूंगा घुड़सवारी ! #BrijBhushanSharanSingh #HorseRiding #SindhiHorse #BrijBhushanSingh #AyodhyaNews #UttarPradeshNews #HorseLovers #IndianPolitics #ViralNews #BreakingNews https://t.co/IhqQv27Q2T — Eye India (@EyeIndiaMedia) October 27, 2026

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आखिर क्या है घोड़े की खासियत

इस बीच, घोड़े के मालिक ने कहा कि ये सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा है. इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है. सरफराज अहमद ने कहा कि इस नस्ल के घोड़े की कीमत लगभग 12 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, घोड़े की असली कीमत उसकी चाल और दूसरी खूबियों के हिसाब से ऊपर-नीचे होती रहती है. मैंने जो घोड़ा गिफ्ट किया है, उसकी कीमत बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये है. पूर्व BJP MP बृजभूषण के अस्तबल में अभी अलग-अलग नस्लों के आठ घोड़े हैं, जिनकी रेगुलर देखभाल की जाती है.