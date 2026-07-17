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‘हनुमान गढ़ी मंदिर में नहीं पढ़ी गई नमाज, मुस्लिम ने कराया निर्माण’ बृजभूषण शरण सिंह का दावा

पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई है.

By: JP Yadav | Published: July 17, 2026 7:10:45 PM IST

'हनुमान गढ़ी मंदिर में नहीं पढ़ी गई नमाज, मुस्लिम ने कराया निर्माण' बृजभूषण शरण सिंह का दावा
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पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि हनुमानगढ़ी मंदिर मुस्लिम शख्स ने बनवाया है और यहां पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई. यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला और एक तरह से पार्टी विरोधी है,  क्योंकि जुलाई महीने की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ के हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ने का दावा किया था. इसके बाद से लगातार भाजपा नेता इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं. अब इस पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है. कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई है. 

यहां पर बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान उन्होंने कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. इसी कड़ी में उन्होंने अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जो पिछले कई दिनों से मुद्दा बना हुआ है.

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मुस्लिम शख्स ने कराया हनुमान गढ़ी का निर्माण

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है. इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि  इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था और मंदिर में आज भी उसके द्वारा लगवाए गए पत्थर मौजूद हैं.  हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि उस व्यक्ति का नाम उन्हें याद नहीं है. 

चंदा चोरी में पीएम पर लांछन लगाना ठीक नहीं

वहीं, पूर्व सांसद ने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र हुए चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले में शंकराचार्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर एतराज जताया. उन्होंने कहा कि  इस पूरे मामले से न प्रधानमंत्री मोदी का कोई संबंध है और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का.  बृजभूषण ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी में पीएम को दोषी ठहराना गलत है.

इस कार्यक्रम में मनकापुर, छपिया, वजीरगंज और नवाबगंज ब्लॉक के हजारों मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंचे थे.

जानें हनुमान गढ़ी मंदिर के बारे में

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर के बारे में मान्यता है कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करना अनिवार्य है. इसके बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि हनुमान को राम का दूत माना जाता है. जानकारों का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास 10वीं शताब्दी से जुड़ा है. 18वीं सदी में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा दान की गई भूमि पर इसका निर्माण कराया गया था. 

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Tags: ayodhya
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