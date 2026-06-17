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अयोध्या से मथुरा तक चढ़ावे पर घमासान: बृजभूषण सिंह ने खोला मोर्चा, CM योगी को किसने लिखा खून से खत!

अयोध्या से लेकर मथुरा तक... भगवान के दरबार में चढ़ावे को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. बृजभूषण सिंह के तीखे बयानों से लेकर खून से लिखे खत तक, जानें पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: June 17, 2026 2:33:25 PM IST

बृजभूषण सिंह के तीखे बयानों से लेकर खून से लिखे खत तक, जानें पूरा मामला.
बृजभूषण सिंह के तीखे बयानों से लेकर खून से लिखे खत तक, जानें पूरा मामला.


अयोध्या से लेकर मथुरा तक… भगवान के दरबार में चढ़ावे की ‘चोरी’ को लेकर अब एक नया सियासी और धार्मिक भूचाल आ गया है. अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी पर जहां एक तरफ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तीखे बयानों ने अपनी ही सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान में भी करोड़ों के गबन का एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में बयान दिया है. विनय कटियार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि कटियार राम मंदिर आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे और उन्हें अशोक सिंघल का आशीर्वाद प्राप्त था. उन्होंने प्रशासन और आंदोलन के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम किया और मंदिर अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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‘राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को किनारे किया जा रहा है’

CBI द्वारा गिरफ्तार होने वाला मैं पहला व्यक्ति था। अगर यह सवाल उठाया जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को किनारे किया जा रहा है, तो यह 100% सच है. विनय कटियार ने बहुत सही बात कही है, और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. आप अयोध्या, अंबेडकर नगर और बाराबंकी हार गए. आप बस्ती हार गए; और आप जानते हैं कि देवीपाटन में आपको बमुश्किल तीन सीटें कैसे मिलीं.

आम लोगों को अयोध्या से दूर कर दिया गया था. आम जनता के लिए रास्ते क्यों बंद किए गए थे? बस 200 रुपये दीजिए, और बैरियर तुरंत हटा दिया जाता था. पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है.’ गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है और मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है.

मथुरा में भी चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठा

SIT ने तीसरे दिन बुधवार को मंदिर परिसर का दौरा किया और कई लोगों से पूछताछ की. इस बीच, अयोध्या राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान पर मिलने वाले चढ़ावे की CBI जांच की मांग उठी है. यह मांग हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने की है, जिन्होंने ‘कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास’ की स्थापना की थी और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक पक्षकार हैं.

CM योगी को खून से लिखा पत्र 

फलाहारी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावे की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से लगातार चांदी की चोरी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि जब भी दान-पात्र खोले जाते हैं, CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और नकद, गहने, सोना, चांदी और हीरे का गबन कर लिया जाता है. मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य पहले स्कूटर से आते थे, वे अब करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं.

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