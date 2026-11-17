Brij Bhushan on Raja Bhaiya Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजानीति में ‘दबदबा’ शब्द एक बार फिर चर्चा में है. इस बार पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. बृजभूषण ने राजा भैया के दबदबे की तारीफ करते हुए कहा कि उनका प्रभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये नियम लागू नहीं होंगे.

राजा भैया के सपोर्ट में बृजभूषण ने क्या कहा?

पूर्व MP बृजभूषण शरण सिंह सोमवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के धानीखेड़ा में एक नए बने रिसॉर्ट के उद्घाटन में शामिल हुए. समारोह के दौरान उन्होंने UGC के नए रेगुलेशन को लेकर राजा भैया के बयान का सपोर्ट किया. राजा भैया के पॉलिटिकल असर का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा.

राजा भैया का दबदबा पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा ~ बृजभूषण शरण सिंह https://t.co/Vqa5Fai06C — The Thakur Force (@thethakurforce) November 17, 2026

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में राजा भैया की पॉलिटिकल पावर और असर की लगातार चर्चा हो रही है. कुंडा विधानसभा सीट से लंबे समय से चुनाव जीत रहे रघुराज प्रताप सिंह की राज्य की पॉलिटिक्स में एक अलग पहचान है.

उन्होंने UGC के नए रेगुलेशन पर भी सवाल उठाए

बृजभूषण शरण सिंह ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रेगुलेशन का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रेगुलेशन सभी क्लास के लिए एक जैसे प्रोविज़न नहीं देते हैं.

दरअसल, UGC के नए 2026 रेगुलेशन का मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को रोकना है. इन नियमों के तहत, संस्थाओं ने इक्विटी कमेटियों, समान अवसर केंद्रों और हेल्पलाइन जैसे सिस्टम को ज़रूरी बनाया है. हालांकि, जनरल कैटेगरी के कुछ संगठनों और लोगों ने इन नियमों पर आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि इन नियमों में जनरल कैटेगरी के हितों और झूठी शिकायतों से सुरक्षा के बारे में साफ़ जानकारी नहीं है.

2023 कुश्ती विवाद का भी ज़िक्र

कार्यक्रम के दौरान, बृजभूषण ने 2023 पहलवानों के विरोध का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय कई राजनीतिक दल उनके ख़िलाफ़ थे और उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए. अपने पुरखों की ज़मीन का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने राव रामबख्श सिंह और बेनी माधव सिंह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने युवाओं और किसानों से खेती और पशुपालन को सम्मान के साथ अपनाने की भी अपील की. ​​उन्होंने कहा कि गाय-भैंसों की देखभाल करने और खेती का काम करने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि इस पर गर्व होना चाहिए.