‘हमने सपना देखा है कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है’, युवक ने बृजभूषण शरण सिंह से कही ऐसी बात; छूट गई उनकी हंसी

Brij Bhushan Sharan Singh News: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से मिलने पहुंचे उनके एक समर्थक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में समर्थक बृजभूषण शरण सिंह से कहता सुनाई दे रहा है कि उसने सपने में उनका चुनाव चिह्न ‘साइकिल’ देखा है. यह सुनकर पूर्व सांसद हल्का सा मुस्कुराए और युवक को डपटते हुए आगे बढ़ गए. वायरल वीडियो मंगलवार सुबह करीब 10 बजे का बताया जा रहा है. वीडियो में नजर आ रहे युवक की पहचान सेमरा शेखपुर निवासी रवि रंजन के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने जिम से निकलकर जनता दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान रवि रंजन उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया. युवक ने आसपास मौजूद लोगों से उसका वीडियो बनाने के लिए कहा. इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने उससे पूछा कि वह क्या करेगा. युवक ने जवाब दिया कि मैं वायरल हो जाएगा.

‘हमने सपना देखा है कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है’

इसके बाद रवि रंजन ने कहा, “देखो बाबा आपकी तरफ से आया हूं. आपको वोट दूंगा. आपका चुनाव चिन्ह आ गया है. आज रात में हमने सपना देखा है कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है. इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह हंसते हुए उसे डांट करके आगे निकल गए.

‘साइकिल वाला सपना’ देख जब समर्थक पहुंचा बृजभूषण शरण सिंह के पास…! https://t.co/B3MaXuqsoy — SKY (@ysatyandra) October 6, 2026







वीडियो वायरल होने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने रवि रंजन की पहचान की. उन्होंने कहा कि सेमरा शेखपुर का रहने वाला रवि रंजन उनसे मिलने आया था और वीडियो बनाने की बात कही थी. इसी दौरान उसने चुनाव चिह्न साइकिल वाली बात कही.

मोबाइल खरीदने के लिए भी मांग चुका है पैसा

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं. उन्होंने कहा कि रवि रंजन जो कह रहा था, उसे भी अपनी बात कहने की आजादी है और वह किसी को रोक नहीं सकते. उन्होंने यह भी कहा कि उनसे बहुत से लोग मिलने आते हैं. बता दें कि साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है.

बताया जा रहा है कि रवि रंजन का इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था. 9 जून 2026 को सामने आए उस वीडियो में वह बृजभूषण शरण सिंह से मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मांगता नजर आया था. रवि रंजन को बृजभूषण शरण सिंह के गांव के पास का रहने वाला बताया जा रहा है.