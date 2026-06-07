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कबूल किया, निकाह हुआ और फिर… शादी के 5 घंटे बाद ही टूट गई शादी, हैरान कर देगा मामला

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक लड़के और लड़की की शादी हुई. हालांकि शादी के 5 घंटे बाद ही दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 5:41:11 PM IST

दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार
दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार


Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक शादी उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब निकाह के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों को शादी खत्म करने का फैसला लेना पड़ा. शादी को सही तरीके से चलाने के लिए पंचायत तक बुलाई गई लेकिन दुल्हन नहीं मानी और बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई. 

शादी की रस्में हो गई थीं पूरी

जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर कस्बे की रहने वाली युवती का निकाह सद्दीपुर पट्टी निवासी युवक के साथ तय हुआ था. शुक्रवार को बारात पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ पहुंची. स्वागत-सत्कार हुआ, मेहमानों ने दावत का आनंद लिया और सभी धार्मिक रस्में भी पूरी कर ली गईं. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन निकाह के बाद अचानक हालात बदल गए और दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया.

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महर की रकम को लेकर हुआ विवाद

शादी के तुरंत बाद मेहर की रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. इसी दौरान दूल्हे पक्ष पर बाइक मांगने का आरोप भी लगा. देखते ही देखते मामूली विवाद बड़े झगड़े में बदल गया. वहीं परिजनों का आरोप है कि कुछ बाराती नशे में थे और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. 

तलाक पर टिकी रही दुल्हन

माहौल बिगड़ता देख स्थानीय स्थानीय स्तर पर नगर पंचायत चेयरमैन और ग्राम प्रधान बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचे. कई घंटों तक समझौते करने की कोशिशें की गईं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. विवाद से नाराज दुल्हन ने आखिरकार ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया. उसने परिवार के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती.

10 बजे तक हो गया तलाक

इसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया गया. रात 10 बजे तक जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की गई और शादी के करीब पांच घंटे बाद ही रिश्ता खत्म हो गया. जिस शादी को लेकर दोनों परिवारों ने खुशियों के सपने देखे थे, वह कुछ ही घंटों में बिखर गई. अब यह मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

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