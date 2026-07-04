Home > उत्तर प्रदेश > सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे को दी ऐसी धमकी, फौरन कर दिया आशिक के हवाले; किस बात से खौफजदा था दूल्हा

सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे को दी ऐसी धमकी, फौरन कर दिया आशिक के हवाले; किस बात से खौफजदा था दूल्हा

UP Love affair: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यह घटना फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी जैसी बताई जा रही है. हापुड़ के एक युवक की शादी 25 जून 2026 को मेरठ की रहने वाली एक युवती से पूरे रीति-रिवाज के साथ हुई थी.

By: Heena Khan | Published: July 4, 2026 2:13:20 PM IST

suhagrat dulha dulhan
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UP Love affair: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यह घटना फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी जैसी बताई जा रही है. हापुड़ के एक युवक की शादी 25 जून 2026 को मेरठ की रहने वाली एक युवती से पूरे रीति-रिवाज के साथ हुई थी. लेकिन शादी की पहली रात ही दुल्हन ने अपने पति से साफ कह दिया कि वह उसे हाथ भी न लगाए. उसने कहा कि वह किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है. इतना ही नहीं, उसने पति को धमकी दी कि अगर उसने जबरदस्ती की, तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है. इसके बाद वह अपने प्रेमी से लगातार फोन पर बात करती रही, जिससे पति और उसका परिवार परेशान हो गया.

पति और परिवार ने समझाने की कोशिश की

दुल्हन की बात सुनकर पति घबरा गया और उसने तुरंत लड़की के परिवार को पूरी जानकारी दी. उसे उम्मीद थी कि लड़की के घर वाले इस मामले को गंभीरता से लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लड़की के परिजनों ने केवल इतना कहा कि उसे वापस उनके घर छोड़ दिया जाए. लड़के के परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे किसी भी तरह की परेशानी या विवाद से बचना चाहते थे. इस बीच दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही और अपने प्रेमी के साथ जाने की बात दोहराती रही. इससे दोनों परिवारों के सामने एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई.

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तीन दिन बाद प्रेमी के साथ भेजी गई दुल्हन

आखिरकार, शादी के सिर्फ तीन दिन बाद, 28 जून को पति ने बड़ा फैसला लिया. उसने दुल्हन के प्रेमी को हापुड़ बुलाया और अपनी पत्नी को सम्मान के साथ उसके साथ भेज दिया. किसी तरह का विवाद या झगड़ा न हो, इसलिए पति और उसके पिता ने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी. पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने में मदद की. यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, इस मामले में सामने आए सभी दावे संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित हैं और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तथ्यों की पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही मानी जाएगी.

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Tags: love affairSuhagratUP News
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