UP News: शादी के रश्मों के बीच देवर ने दुल्हन के साथ किया ऐसा कांड, लड़की वालों ने कूट दिए सारे बाराती; फिर जो हुआ उसे सुन पकड़ लेंगे माथा

UP Crime News: अतरौली थाना इलाके के एक गांव में बुधवार रात भावर की रस्म के दौरान दुल्हन का पल्लू खींचने पर विवाद हो गया. दूल्हे और दुल्हन के परिवारों के बीच हाथापाई हो गई. दोनों पक्षों को भावर की रस्म रोककर थाने जाना पड़ा. गुरुवार को ग्राम प्रधान के पति के दखल से मामला सुलझा. रस्में पूरी हुईं और दुल्हन को विदा कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

सीतापुर जिले के रामपुर कला थाना इलाके के एक गांव में एक ग्रामीण की बेटी की शादी तय थी. बुधवार रात को बारात पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंची. भावर की रस्म के दौरान देवर ने दुल्हन का पल्लू खींच लिया. दुल्हन के चाचा ने इस पर एतराज जताया, जिससे दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई.

इलाज के लिए दिए 4,500 कैश

दोनों पक्ष शिकायत करने अतरौली थाने गए. गुरुवार दोपहर ग्राम प्रधान के पति के दखल से मामला सुलझा. इलाज के लिए ₹4,500 कैश दिए गए. इसके बाद बारात रवाना हो गई.इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया था, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.