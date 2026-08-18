Breaking News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया ट्विस्ट, SIT जांच में पाक साफ निकले चंपत राय!

Ram mandir donation theft case: अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में नया ट्विस्ट आ गया है. विशेष जांच टीम (Special Investigation Team) की ओर से चंदा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है. इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बात बताई है. वहीं, गृह विभाग ने रिपोर्ट की जांच की है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, SIT की जांच में अंतिम रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय या ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में गठित दूसरी SIT इस मामले की जांच जारी रखे हुए है. मंदिर के चंदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के बीच, इन दोनों सदस्यों ने 27 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था.