पहले फोड़ी आंख, फिर मौत के मुंह से निकाली भतीजी; मगरमच्छ से भिड़ गई जांबाज चाची, हैरान कर देगा मंजर

Aligarh Magarmach News: यूपी के अलीगढ़ में एक महिला खूंखार मगरमच्छ से भिड़ गई. वो भी तब जब मगरमच्छ ने उसकी भतीजी का हाथ दबोच लिया. इसके बाद महिला ने हिम्मत दिखाई और दरांती से उसने मगरमच्छ की आंखों में वार कर उसे लहूलुहान कर दिया. और अपनी भतीजी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. महिला की बहादुरी की आस-पास के इलाकों में चर्चा में हैं. हालांकि इस समय वह अस्पताल में भर्ती है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

कैसे हुई घटना?

यह घटना अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर का है. जहां 18 वर्षीय सुमन अपनी चाची के साथ गांव रायपुर मुजफ्ता के पास काली नदी किनारे जानवरों के लिए चारा काटने गई थी. दोनों जब खेत में काम कर रही थी. तभी एक मगरमच्छ धीरे से आया और युवती को नदी की ओर घसीटने लगा और उसके हाथ पर हमला कर दिया. जब युवती की चाची ने ये सब देखा तो वह दहल उठीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और चारा काटने वाली दरांती से मगरमच्छ की आंखों में कई वार किए और वह लहूलुहान हो गया. इसके बाद मगरमच्छ ने युवती को छोड़ दिया और वापस नदी में चला गया और युवती की जान बच गई.

युवती अस्पताल में भर्ती

जब हो हल्ला मची तो आसपास के लोग युवती को आनन-फानन में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. उसके दोनों में हाथों में गंभीर जख्म होने के कारण उसे जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया. इस घटन के गांव वालों में भय का माहौल है.

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कई बार दिख चुका है मगरमच्छ

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई बार मगरमच्छ दिख चुके हैं. काली नदी में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है. गांव वालों ने मांग की है कि मगरमच्छ को नदी से हटाया जाए, जिससे जानवर और लोगों को सुरक्षा की जा सके.